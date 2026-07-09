Autodief die wegreed met kinderen van Sander hoeft niet terug de cel in
Tomas G., de man die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl er drie kinderen op de achterbank zaten, hoeft niet terug de gevangenis in. Hij werd donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 124 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in.
Het gezin van Sander Kwarten stond op 20 december op het punt om op vakantie naar Oostenrijk te vertrekken. Maar op het moment dat de Bredase zanger en zijn vrouw hun huis afsloten, sprong een man plotseling in de auto en reed weg, terwijl hun kinderen van vier, zes en tien jaar op de achterbank zaten.
Geen taakstraf
Het Openbaar Ministerie eiste eerder een veel hogere gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 176 dagen voorwaardelijk. Daarnaast werd een taakstraf van 120 uur geëist. Die taakstraf heeft Tomas G. niet gekregen en ook de gevangenisstraf viel lager uit.
De rechtbank sprak de 36-jarige verdachte vrij van de beschuldiging van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Volgens de rechters is niet bewezen dat hij wist dat de drie kinderen in de auto zaten.
Wel kon worden bewezen dat de man de BMW van Kwarten heeft gestolen. Ook had hij een paar dagen eerder tassen en een jas uit een andere auto gestolen. Van een derde verdenking rond een andere gestolen auto werd hij vrijgesproken.
'Zeer brutaal'
De rechtbank noemt de autodiefstal "zeer brutaal", omdat de BMW met draaiende motor voor de woning stond en al was ingepakt voor de wintersport. Hoewel de verdachte wordt vrijgesproken van vrijheidsberoving, heeft de diefstal volgens de rechtbank grote indruk gemaakt op de ouders en de kinderen.
Psychiatrische hulp
De rechters kozen ervoor om Tomas G. niet opnieuw naar de gevangenis te sturen, omdat de maatschappij volgens hen het meest is gebaat bij voortzetting van zijn behandeling en begeleiding. Hij verblijft momenteel onder begeleiding en krijgt psychiatrische hulp bij De Rooyse Wissel.
Afsluiten en doorgaan
Voor Sander Kwarten is het een moeilijke dag vanwege de uitspraak. Hij en zijn gezin hebben nog veel last van de diefstal.
"Geen enkele straf is toepasselijk voor wat er is gebeurd. Welke straf hij ook had gekregen, de psychische schade die wij als gezin hebben opgelopen blijft. We hopen het af te kunnen sluiten en willen graag ons leven herpakken."