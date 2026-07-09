Autodief die wegreed met kinderen van Sander hoeft niet terug de cel in

Tomas G., de man die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl er drie kinderen op de achterbank zaten, hoeft niet terug de gevangenis in. Hij werd donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Omdat hij al 124 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in.

Het gezin van Sander Kwarten stond op 20 december op het punt om op vakantie naar Oostenrijk te vertrekken. Maar op het moment dat de Bredase zanger en zijn vrouw hun huis afsloten, sprong een man plotseling in de auto en reed weg, terwijl hun kinderen van vier, zes en tien jaar op de achterbank zaten. Geen taakstraf

Het Openbaar Ministerie eiste eerder een veel hogere gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 176 dagen voorwaardelijk. Daarnaast werd een taakstraf van 120 uur geëist. Die taakstraf heeft Tomas G. niet gekregen en ook de gevangenisstraf viel lager uit. De rechtbank sprak de 36-jarige verdachte vrij van de beschuldiging van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Volgens de rechters is niet bewezen dat hij wist dat de drie kinderen in de auto zaten.