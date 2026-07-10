PSV kiest voor Veldhovens bouwbedrijf voor uitbreiding van stadion

PSV gaat in zee met het Veldhovense bouwbedrijf BMV voor de flinke uitbreiding van het Philips Stadion. Als alle vergunningen worden verleend, gaat in 2027 de schop de grond in. Ook de tekeningen die eerder al werden gedeeld, komen van de Veldhovense firma.

PSV is van plan het stadion fors uit te breiden. In maart werd bekend dat de Eindhovense club het stadion mogelijk wil omtoveren tot het grootste van het land. Momenteel passen er 35.000 supporters in het Philips Stadion. Tweede ring

Dat moeten er straks een stuk meer worden, al zijn de precieze aantallen nog niet duidelijk. Op eerdere impressies is te zien dat er een geheel nieuwe tweede ring op het stadion moet komen. De verwachting is dat het aantal plaatsen na de uitbreiding tussen de 52.500 en 58.000 komt te liggen. Dat hangt af van diverse bouwtechnische keuzes, zoals het type dak en het aantal businessruimtes.

Vrijdag werd bekend dat BMV de drijvende kracht achter de flinke verbouwing wordt. Het bouwbedrijf is volgens PSV een grote speler op het gebied van complexe bouwprojecten, zoals de uitbreiding van een stadion. Met een contract van tien jaar verbindt de Eindhovense club zich aan de bouwgigant. "Dat onderstreept het vertrouwen en de gezamenlijke ambitie om iets blijvends neer te zetten", zegt stadiondirecteur Sjors van den Boogaart.