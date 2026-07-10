Peter doodgeschoten om tiny house: OM gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak rond de doodgeschoten Peter van Dongen (68) uit Breda. De rechtbank gaf de drie verdachten twee weken geleden flinke celstraffen voor doodslag, maar het OM vindt dat moord is bewezen.

Peter van Dongen werd op 19 mei 2022 neergeschoten. Hij liet een tiny house bouwen door het bedrijf van Wijnand de L. (41). Het was Peters droom om zo te gaan wonen, maar die droom eindigde volgens het OM in 'een sinister en luguber moordplan'. Wijnand de L. en zijn zwager Bart B. wilden dubbel zoveel verdienen aan het tiny house van Peter. Ze wilden eerst dat Peter afstand zou doen van zijn tiny house, maar dat lukte niet. En dus ontstond het plan om hem af te persen. Kevin R. werd ingeschakeld om daarbij te helpen.

Moord of doodslag?

Dat eindigde in Peters dood. Het OM betoogde een maand geleden in de rechtbank dat er sprake was van moord, omdat het volgens justitie om een vooropgezet plan ging. Maar de rechtbank ging daar niet in mee. De rechter vindt dat er niet zonder twijfel kan worden gezegd dat de mannen Peter met voorbedachte rade wilden doden. De mannen werden veroordeeld voor doodslag. Lagere straffen dan geëist

De celstraffen vielen daardoor een stuk lager uit dan het OM had geëist. Justitie wilde dat de mannen tot 24 jaar celstraf kregen, maar dat werd uiteindelijk tot 13 jaar cel. Tegen de veroordeling tot doodslag gaat het OM nu in hoger beroep. Meer weten over de zaak? Eerder maakten we deze Misdaad Uitgelegd: