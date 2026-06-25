Peter doodgeschoten om tiny house: drie daders krijgen tot 13 jaar cel

De mannen die Peter (68) uit Breda doodden om meer geld te verdienen aan zijn tiny house, hebben tot 13 jaar cel gekregen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdagmiddag besloten. De straffen zijn veel lager dan de 24 jaar gevangenisstraf die het OM eiste.

Wijnand de L. krijgt 13 jaar cel van de rechtbank. Bart B. en Kevin R. moeten van de rechtbank 12 jaar de cel in.

De 68-jarige Peter van Dongen uit Breda werd op 19 mei 2022 neergeschoten. Hij werd in het buitengebied bij Helvoirt geraakt met één kogel, die achter zijn rechteroor in zijn hoofd terechtkwam. De volgende ochtend werd hij, nauwelijks nog in leven, naast zijn auto gevonden.

'Luguber moordplan'

Peter liet een tiny house bouwen door het bedrijf van Wijnand de L. (41) in Waspik. Het was Peters droom om zo te gaan wonen, maar die droom eindigde volgens het Openbaar Ministerie in 'een sinister en luguber moordplan'.

Wijnand de L. en zijn zwager Bart B. wilden dubbel zoveel verdienen aan het tiny house van Peter. De L. had ernstige schulden en had Peter al ooit gevraagd om geld te lenen. De aannemer en zijn zwager wilden eerst dat Peter afstand zou doen van zijn tiny house, maar dat lukte niet. En dus ontstond het plan om hem af te persen. Kevin R. werd ingeschakeld om daarbij te helpen.

Veel lager dan eis

Het OM vond eerder dat er sprake was van moord en eiste dat Wijnand de L. en Bart B. 24 jaar de cel in zouden gaan. Het OM wilde dat Kevin R. 22 jaar cel zou krijgen. Toch is moord volgens de rechtbank niet aan te tonen, omdat niet zonder twijfel kan worden gezegd dat de mannen Peter met voorbedachte rade wilden doden.