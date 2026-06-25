Peter doodgeschoten om tiny house: drie daders krijgen tot 13 jaar cel
De mannen die Peter (68) uit Breda doodden om meer geld te verdienen aan zijn tiny house, hebben tot 13 jaar cel gekregen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdagmiddag besloten. De straffen zijn veel lager dan de 24 jaar gevangenisstraf die het OM eiste.
Wijnand de L. krijgt 13 jaar cel van de rechtbank. Bart B. en Kevin R. moeten van de rechtbank 12 jaar de cel in.
De 68-jarige Peter van Dongen uit Breda werd op 19 mei 2022 neergeschoten. Hij werd in het buitengebied bij Helvoirt geraakt met één kogel, die achter zijn rechteroor in zijn hoofd terechtkwam. De volgende ochtend werd hij, nauwelijks nog in leven, naast zijn auto gevonden.
'Luguber moordplan'
Peter liet een tiny house bouwen door het bedrijf van Wijnand de L. (41) in Waspik. Het was Peters droom om zo te gaan wonen, maar die droom eindigde volgens het Openbaar Ministerie in 'een sinister en luguber moordplan'.
Wijnand de L. en zijn zwager Bart B. wilden dubbel zoveel verdienen aan het tiny house van Peter. De L. had ernstige schulden en had Peter al ooit gevraagd om geld te lenen. De aannemer en zijn zwager wilden eerst dat Peter afstand zou doen van zijn tiny house, maar dat lukte niet. En dus ontstond het plan om hem af te persen. Kevin R. werd ingeschakeld om daarbij te helpen.
Veel lager dan eis
Het OM vond eerder dat er sprake was van moord en eiste dat Wijnand de L. en Bart B. 24 jaar de cel in zouden gaan. Het OM wilde dat Kevin R. 22 jaar cel zou krijgen. Toch is moord volgens de rechtbank niet aan te tonen, omdat niet zonder twijfel kan worden gezegd dat de mannen Peter met voorbedachte rade wilden doden.
Bart B. was donderdag niet aanwezig bij de uitspraak, Wijnand de L. en Kevin R. waren wel in de rechtszaal.
In de podcast Misdaad Uitgelegd - in de rechtbank legt onze verslaggever Jos Verkuijlen de verschillende rollen van de mannen uit.
Volgens de rechtbank staat wel vast dat de mannen Peter naar het afgelegen bospad lokten om hem geld afhandig te maken en dat zij daar ernstig geweld bij wilden gebruiken. Daarmee hadden zij volgens de rechter de mogelijkheid geaccepteerd dat Peter zou overlijden door het geweld. Uit het online zoekgedrag van Wijnand de L. bleek later dat hij de nacht dat Peter werd neergeschoten, had gezocht op 112 meldingen.
De rechtbank ziet De L. als bedenker van het plan en geeft hem daarom 13 jaar gevangenisstraf. Bart B. en Kevin R. hebben het plan mee voorbereid en uitgevoerd en krijgen daarom 12 jaar cel. De mannen hebben een tijd in voorarrest gezeten, die periode wordt nog van de straf afgehaald.
Familie moest zwijgen
De broer van Peter sprak eerder in de rechtszaal over de impact die het verlies van hun familielid heeft. Niet alleen het verlies van Peter was ontzettend moeilijk voor de familie. In het belang van het politieonderzoek moesten zij maanden zwijgen over wat er met Peter was gebeurd.
"Het was een beproeving", vertelde de broer. "Ik heb mijn eigen kinderen maandenlang moeten voorliegen, ik heb mijn beste kameraden de waarheid moeten verzwijgen." De afscheidsdienst van Peter was op een geheime locatie met alleen maar naaste familie, waardoor veel bekenden geen afscheid van hem hebben kunnen nemen.
Tijdens het onderzoek en de zaak bleven de drie verdachten naar elkaar wijzen. De rechtbank vindt de verklaringen van De L. en R. onbetrouwbaar, maar beschouwt de verklaring van B. voor een deel aannemelijk.
In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd leggen we uit wie de verdachten precies zijn en waar zij van verdacht werden: