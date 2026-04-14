Tiny house-moord: Iedereen ontkent Peter van Dongen te hebben doodgeschoten

Alle drie wijzen ze naar elkaar en geen van de drie verdachten zegt Peter van Dongen uit Breda (68) vier jaar geleden te hebben doodgeschoten. De rechtbank in Den Bosch probeert vier dagen lang duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd en waarom Peter dood moest. Dinsdag begon de zaak, waarbij de drie mannen voor het eerst uitgebreid hun verhaal hebben gedaan. En elk van hen vertelt iets compleet anders.

Maar volgens het verhaal heeft Wijnand schulden en zou hij samen met zijn zwager en compagnon Bart B. (27) uit Waalwijk een plan hebben bedacht om Peter af te persen. Peter had een aanzienlijke som geld nadat hij zijn eigen huis had verkocht om in een tiny house te gaan wonen. Volgens het OM hebben Wijnand de L. en Bart B. samen de moord beraamd. Later werd Kevin R. (23) uit Waalwijk ingeschakeld.

Waarom werd Peter vermoord? Het zou allemaal te maken hebben met geld voor een tiny house . Peter liet een tiny house bouwen bij Wijnand de L. (41) uit Waspik. Hij hielp er zelf volop mee. "Hij was er kind aan huis", zegt Wijnand daarover.

De volgende ochtend werd hij zwaargewond gevonden naast zijn auto op een zandpad bij natuurgebied De Margriet. Daar zou hij volgens het OM 'acht uur hebben moeten creperen' voordat hij reddeloos werd aangetroffen. Peter overleed een week later in het ziekenhuis.

De 68-jarige Peter van Dongen uit Breda werd op 19 mei 2022 neergeschoten. Hij werd in het buitengebied bij Helvoirt geraakt met één kogel, die achter zijn rechteroor in zijn hoofd terechtkwam.

Waarom komen de drie mannen na jaren pas met een uitgebreid verhaal?

Na jaren van weinig verklaren tot zwijgen komen de drie mannen tijdens de eerste zittingsdag in de rechtbank uitgebreid aan het woord. Het zou tijd zijn voor de waarheid, laat Bart B. weten. Alleen is die waarheid heel moeilijk te achterhalen, omdat ze alle drie compleet verschillende verhalen vertellen.

De rechter vroeg zich af waarom sommige verdachten pas na jaren met een verhaal komen. Kevin verklaarde dat dit uit angst was: "Het is moeilijk om erover te praten." Bart gaf aan dat hij het lang moeilijk vond om verantwoordelijkheid te nemen: "Ik heb leugenachtig verklaard en daar heb ik spijt van." Maar de officier van justitie heeft hier nogal wat vraagtekens bij: "U hebt misschien al 15, 16 of 17 verschillende verklaringen afgelegd."

Kevin zegt niet geschoten te hebben

Kevin R. (22) erkende dat hij aanwezig was, maar ontkent te hebben geschoten. Toen ze bij het bospad kwamen zegt Kevin dat hij in de auto bleef zitten. "Ik hoorde een schot en daarna zijn we snel weggegaan." Dat hij niet is gaan kijken of het slachtoffer hulp nodig had, noemt hij achteraf een fout: "Ik heb er spijt van dat ik dat niet heb gedaan." Als de rechtbank opmerkt dat Bart B. een ander verhaal heeft, zegt hij: "Alles wat ik heb verklaard is waar. Wat Bart zegt is gelogen."

Ook Bart zegt niet de schutter te zijn

Daar denkt Bart anders over. Volgens hem was het Kevin die met een vuurwapen kwam. Hij vertelt hoe ze samen naar de auto van Peter liepen. Bart stond aan de bestuurderskant. Hij zag dat Kevin aan de bijrijderskant een vuurwapen trok. "Hij riep dat het een overval was en schoot meteen."

Volgens Bart was het ook helemaal niet de bedoeling dat hij meedeed aan de afpersing. "Kevin zou twee mensen regelen die dat voor ons zouden doen", zegt hij. Dat hij alsnog meedeed aan de afpersing als medeverdachte, kan Bart niet goed verklaren.

Wijnand ontkent elke betrokkenheid

De derde verdachte, Wijnand de L. (40), heeft tijdens de zitting veel meegeschreven. Hij ontkent elke betrokkenheid bij het geweld en spreekt van een eenzijdig onderzoek. "Er is alleen maar tunnelvisie vanuit de politie. Het gaat alleen maar over geld, geld, geld." Hij zegt dat hij er "ten onrechte" zit en wijst naar de andere verdachten.

Hij zegt niets te weten van een plan om Peter af te persen. "Ik heb geen opdracht gegeven aan Bart. Hij wist niet dat ik financiële problemen heb. Dat heeft hij uit het dossier gehaald. Omdat het OM zo vroeg aan iedereen het dossier heeft gegeven, zijn mensen aan de hand van wat daarin staat verhalen gaan verzinnen."

Hoe gaat de zaak verder?

Er liggen dus drie verhalen op tafel. Woensdag neemt het Openbaar Ministerie ruim de tijd om uit te leggen waarom zij denken dat alle drie de mannen betrokken zijn bij de moord op Peter van Dongen.