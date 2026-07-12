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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Agenten halen loslopende groep koeien van de weg | Automobilist zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging

Vandaag om 07:58

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:58

Agenten halen loslopende groep koeien van de weg

Wijkagenten van de politie Den Bosch-Deuteren werden zondagochtend vroeg ingeschakeld omdat er koeien over de weg liepen. 

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07:51

Automobilist zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging

Een automobilist is zondagochtend vroeg aangehouden door agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze wilden hem laten stoppen omdat zijn voertuig een kapot achterlicht had, maar de bestuurder trok zich niets van aan van hun volgteken en ging ervandoor. 

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05:57

Automobilist is rijbewijs kwijt na dollemansrit over N270

Een automobilist moest zaterdagnacht het rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Helmond na een dollemansrit over de N270. 

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05:51

Man veroorzaakt ongeluk in Deurne en probeert ervandoor te gaan

Een man is zaterdagavond aangehouden in Deurne. Hij was doorgereden nadat hij daar een verkeersongeluk had veroorzaakt. 

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