LIVE 112-nieuws | Agenten halen loslopende groep koeien van de weg | Automobilist zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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07:58 Agenten halen loslopende groep koeien van de weg Wijkagenten van de politie Den Bosch-Deuteren werden zondagochtend vroeg ingeschakeld omdat er koeien over de weg liepen. Lees verder

07:51 Automobilist zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging Een automobilist is zondagochtend vroeg aangehouden door agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze wilden hem laten stoppen omdat zijn voertuig een kapot achterlicht had, maar de bestuurder trok zich niets van aan van hun volgteken en ging ervandoor. Lees verder

05:57 Automobilist is rijbewijs kwijt na dollemansrit over N270 Een automobilist moest zaterdagnacht het rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Helmond na een dollemansrit over de N270. Lees verder