Minister geeft het op: daders coronarellen draaien niet meer op voor schade

De relschoppers die voor honderdduizenden euro's schade aanrichtten bij coronarellen in onder meer Eindhoven hoeven de Staat niet meer terug te betalen. Dat blijkt uit een brief van justitieminister David van Weel aan de Tweede Kamer.

De kosten voor het verhalen van de schade zijn volgens Van Weel zo hoog dat hij besloten heeft de poging te staken. De minister van Justitie en Veiligheid laat dat in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het verhalen van de kosten kost de Staat minimaal 50.000 euro kosten, terwijl het totaalbedrag van de opgelopen schade 228.150 euro bedraagt. 'Complex en tijdrovend'

De Staat heeft de honderdduizenden euro's aan schade kort na de rellen uitgekeerd aan ondernemers. Een proef van het Openbaar Ministerie om de schadebedragen te koppelen aan de relschoppers bleek eerder geen succes.

De VVD-minister noemt het verhalen van de kosten 'complex' en een 'tijdrovende' operatie. Dat terwijl er tijdens de pandemie een duidelijk geluid vanuit de politiek kwam: de Tweede Kamer en het kabinet wilden alles op alles zetten om de relschoppers op te laten draaien voor de kosten. Toch staakt de minister nu de terugvordering vanuit de Staat. Gemeenten als Eindhoven gaan wel door met het verhalen van de schade op de relschoppers. Gemeenten gaan door

Zo deed Eindhoven eerder een poging om de schade te verhalen op twaalf daders. Een mogelijkheid om te schikken voor 7500 euro lieten de relschoppers, op één na, lopen. Daarom sleepte de gemeente een aantal relschoppers voor de rechter. Twee van hen besloten in juni alsnog te schikken. Tegen de anderen lopen nog strafzaken. Andere relschoppers moesten eerder ook een forse schadevergoeding betalen. Zo kreeg een 36-jarige man uit Eindhoven in 2021 een gepeperde rekening van de NS van bijna 80.000 euro voor het slopen van stationsruiten en deuren. Bij de avondklokrellen op het Stationsplein in Eindhoven op 24 januari 2021 liep het volledig uit de hand. Het leek net oorlog in het centrum van de Lichtstad. Relschoppers keerden zich tegen de politie. Winkels werden geplunderd en ramen van het station werden ingegooid. Een auto werd in de fik gezet. Zo ging het eraan toe op 24 januari 2021.

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