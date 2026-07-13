Code geel voor drinkwater: 'Lastig om elk huishouden te bereiken'

Het is warm en dat merken ze ook bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wél een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. "Afgelopen weekend was het nog code geel", zegt woordvoerder Pyter Hiemstra.

Je moet het volgens Hiemstra zo zien: oppervlaktewater, oftewel water uit beken en sloten, gebruiken bijvoorbeeld boeren om hun land mee te besproeien. Dat water is door de droogte schaars, omdat het weinig regent. Ons drinkwater komt diep uit de grond. "Daar is nog genoeg van, ondanks de droogte", zegt de woordvoerder. "Maar de uitdaging is om dat water op drukke momenten bij iedereen te krijgen." Code geel voor water?

Brabant Water heeft 29 plekken waar het bedrijf drinkwater maakt. Daaraan gekoppeld zit een netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen door heel de provincie. En op dat netwerk is het nu erg druk. "Het is heet en veel mensen zijn nog niet op vakantie. Vooral 's ochtends en 's avonds gebruikt iedereen veel water. Dat zorgt nu voor piekmomenten."

Als het bedrijf merkt dat de grenzen bijna zijn bereikt, kan Brabant Water waarschuwingen afgeven. Dat werkt net zoals bij het weer: dan geldt code geel, oranje of rood. "Afgelopen weekend was het zó druk dat we code geel hadden afgegeven. Daar communiceren we dan over via onze website", vertelt Hiemstra. "Toen het een paar weken geleden zo heet was, deden we dit ook. Maar eigenlijk gebeurt het niet vaak."

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Opletten tijdens douchen

Code geel is - net zoals bij het weer - de lichtste waarschuwing. Het houdt in dat je een beetje op moet letten, vooral met douchen of je tuin water geven. Code oranje is urgenter: dat is een oproep om zoveel mogelijk te stoppen met water gebruiken. "Code rood hebben we gelukkig nog nooit hoeven gebruiken. Die situatie is zo erg dat de waterdruk kan wegzakken en mensen geen water meer hebben." Sproei niet overdag

We stevenen volgens Hiemstra dus niet af op een drinkwaterkort, maar op een tekort aan onze capaciteit om het overal te krijgen. "De komende weken zal het naar verwachting meevallen, omdat veel mensen op vakantie gaan." Toch is het volgens Brabant Water goed dat inwoners op hun watergebruik letten. "Vooral tijdens het douchen, want ongeveer veertig procent van ons drinkwater verdwijnt in het doucheputje. Probeer korter te douchen." Elke minuut minder douchen scheelt volgens het waterbedrijf al zo’n zeven liter water. Eén minuut korter douchen maakt dus echt verschil. En besproei je tuin niet overdag, want dan verdampt veel water en wordt alleen de bovenkant van je planten nat. "Geef pas water als de zon er niet meer is en doe het vooral één à twee keer in de week goed. Zo komt het water goed bij de wortels. Dat werkt beter dan vaker licht sproeien."