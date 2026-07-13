Brabantse agenten naar Knokke om overlast door jongeren tegen te gaan

Twee Brabantse agenten gaan deze week de politie in het Belgische Knokke-Heist helpen. Voor de zesde zomer op rij stuurt Nederland een politieteam die kant op, om zo de overlast van Nederlandse jongeren tegen te gaan.

Knokke is een populaire vakantiebestemming voor de Nederlandse jeugd. De badplaats ligt vlak over de grens en in België mogen jongeren al vanaf hun zestiende alcohol drinken.

Gezellig voor de jeugd, maar soms zorgen de jongeren ook voor overlast. Daarom stuurde Nederland zes jaar geleden voor het eerst een politieteam die kant op. Het contact gaat volgens de politie makkelijker en de Nederlandse agenten kunnen contact zoeken met de ouders als het misgaat.

Hoeveel Brabantse agenten naar Knokke?

Ook Brabantse agenten gaan mee. Van woensdag tot en met vrijdag zijn twee agenten van de eenheid Oost-Brabant in Knokke. Het gaat om agenten op de fiets.

"Uiteraard zijn zij niet de enige die bijstand gaan leveren of hebben geleverd", zegt een politiewoordvoerder. In totaal worden tien Brabantse agenten met verschillende expertises ingezet. Dat zijn wijkagenten, agenten te paard of op de fiets.

De Belgische en Nederlandse politie werken vaker samen. Zo kwamen in 2022 Belgische agenten naar Breda tijdens carnaval.