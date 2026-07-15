Buurt heeft last van ronkende motoren, Raad van State geeft klagers gelijk
Het was jarenlang een doorn in het oog of liever gezegd in het oor. Bewoners van de Bossche wijk Herven werden gek van de geluidsoverlast van motorzaak Central Harley Davidson aan de Hervensebaan. Woensdag gaf de Raad van State de klagers hun laatste gelijk.
De problemen rondom de motorzaak speelden al sinds de winkel zich er in 2020 heeft gevestigd. Buurtbewoners in de woonwijk aan de overkant klaagden over het geronk van motoren. Vooral als motorrijders zich op de parkeerplaats van de motorzaak verzamelden.
Wijkvereniging de Herven deed in 2020 een verzoek bij het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast. Dat verzoek werd afgewezen omdat er volgens het college geen sprake was van een overtreding. De milieuregels sluiten geluid van laden en lossen uit.
Lawaaiflitspalen
Ondertussen trokken de bewoners ook aan de bel bij de politiek. In 2022 wilden de lokale partijen De Bossche Groenen en Leefbaar Den Bosch zogeheten lawaaiflitspalen plaatsen om de bewoners uit hun lijden te verlossen.
Op 12 augustus 2022 oordeelde de rechtbank Oost-Brabant dat het college opnieuw naar het bezwaar van de wijkvereniging moest kijken. Daarna besloot het college de motorzaak boetes op te leggen voor het organiseren van 'recreatief medegebruik van het perceel'. Daardoor is de geluidsoverlast volgens de wijk afgenomen.
Proceskosten vergoeden
Nu lijkt een einde te komen aan het jarenlange gesteggel tussen het college en de wijkvereniging. Woensdag heeft de Raad van State beslist dat het college een vergoeding van 2802 euro moet betalen aan de wijkvereniging voor de proceskosten die ze hebben gehad.
De hoger beroepen van de motorzaak en het college zijn ongegrond verklaard. En de motorzaak mag nog wel motoren verkopen, maar activiteiten blijven verboden.