Buurt heeft last van ronkende motoren, Raad van State geeft klagers gelijk

Het was jarenlang een doorn in het oog of liever gezegd in het oor. Bewoners van de Bossche wijk Herven werden gek van de geluidsoverlast van motorzaak Central Harley Davidson aan de Hervensebaan. Woensdag gaf de Raad van State de klagers hun laatste gelijk.

De problemen rondom de motorzaak speelden al sinds de winkel zich er in 2020 heeft gevestigd. Buurtbewoners in de woonwijk aan de overkant klaagden over het geronk van motoren. Vooral als motorrijders zich op de parkeerplaats van de motorzaak verzamelden. Wijkvereniging de Herven deed in 2020 een verzoek bij het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast. Dat verzoek werd afgewezen omdat er volgens het college geen sprake was van een overtreding. De milieuregels sluiten geluid van laden en lossen uit.