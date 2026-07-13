Politie deelt beelden van man die Davidsterren op ingang van moskee spuit

De politie heeft beelden gedeeld van een man die Davidsterren op de ingang van een moskee heeft gespoten in Bergen op Zoom. Dat gebeurde op 9 mei aan de Wattweg. Ze hoopt dat iemand de man herkent.

De Bergse moskee is dit jaar al meerdere keren beklad met graffiti, meldt Streekomroep ZuidWest . Op zaterdag 24 januari net na middernacht is er voor het eerst graffiti gespoten op een muur bij de ingang. In het weekend van 9 mei gebeurde dat opnieuw.

Op camerabeelden zag het moskeebestuur een persoon de muur bekladden. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en opnieuw camerabeelden verzameld. De politie vermoedt dat op de verschillende beelden dezelfde man te zien is.

Blauwe fietshelm, donkere kleding

De man op de beelden lijkt hinkend te lopen. Hij droeg op 9 mei een blauwe fietshelm en donkere kleding. Aan zijn fiets hangen fietstassen. De man kwam aanfietsen vanaf de Wouwsestraatweg en vertrok vervolgens langs de spoorwegovergang richting de Buitenvest.

De moskee en basisschool El Feth werden eerder in januari ook al beklad. Daarna zette de gemeente extra cameratoezicht en politie in bij islamitische locaties in Bergen op Zoom.

Naast bekladdingen op de moskee is er in januari nog een andere basisschool in Bergen op Zoom beklad met Davidsterren. De politie onderzoekt of er een verband is tussen alle bekladdingen.