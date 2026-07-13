Krijgt Mathieu van der Poel een dochter? Opvallende roze hint na Tourzege

Wordt Mathieu van der Poel vader van een meisje? De wielrenner lijkt daar zelf stevig op te hinten. Na zijn spectaculaire ritzege in de Tour de France bedankte hij op Instagram zijn ‘two girls’, vergezeld door een knipoog én een roze hartje.

“Het blijft altijd bijzonder om een etappe in de Tour de France te winnen, zeker met mijn twee meiden bij de finish”, schrijft Van der Poel bij een foto van zijn overwinning. Achter die boodschap plaatst hij een veelzeggende knipoog en een roze hartje.

Met een beetje fantasie kan Van der Poel met zijn ‘twee meiden’ natuurlijk doelen op zijn zwangere vriendin Roxanne Bertels en hun ongeboren kindje. En dat roze hartje? Dat zou zomaar kunnen betekenen dat het stel een dochter verwacht.

Een officiële bevestiging dat er een meisje op komst is, hebben Van der Poel en zijn vriendin nog niet gegeven. Maar subtiel is de hint bepaald niet.