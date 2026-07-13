Krijgt Mathieu van der Poel een dochter? Opvallende roze hint na Tourzege
Wordt Mathieu van der Poel vader van een meisje? De wielrenner lijkt daar zelf stevig op te hinten. Na zijn spectaculaire ritzege in de Tour de France bedankte hij op Instagram zijn ‘two girls’, vergezeld door een knipoog én een roze hartje.
“Het blijft altijd bijzonder om een etappe in de Tour de France te winnen, zeker met mijn twee meiden bij de finish”, schrijft Van der Poel bij een foto van zijn overwinning. Achter die boodschap plaatst hij een veelzeggende knipoog en een roze hartje.
Met een beetje fantasie kan Van der Poel met zijn ‘twee meiden’ natuurlijk doelen op zijn zwangere vriendin Roxanne Bertels en hun ongeboren kindje. En dat roze hartje? Dat zou zomaar kunnen betekenen dat het stel een dochter verwacht.
Een officiële bevestiging dat er een meisje op komst is, hebben Van der Poel en zijn vriendin nog niet gegeven. Maar subtiel is de hint bepaald niet.
Eerste kindje
Eind juni maakte het stel bekend dat Bertels zwanger is. Met een romantische fotoshoot op Instagram deelden ze het nieuws dat ze in januari 2027 hun eerste kindje verwachten. Op de beelden waren onder meer echofoto’s, babyslofjes en de groeiende buik van Bertels te zien.
Bij de aankondiging schreef het stel simpelweg: “Bébé VDP.” Of ze hun volgers met de nieuwste post nu ook het geslacht van de baby hebben verklapt, zal waarschijnlijk later blijken.
Feest aan de finish
Van der Poel had zondag sowieso genoeg reden voor een feestje. Hij won de negende etappe van de Tour de France na een zinderende finale. De kopgroep werd in de laatste meters bijna gegrepen door het peloton, maar Van der Poel hield stand en pakte zijn derde etappezege ooit in de Tour.
Aan de finish stonden Roxanne en mogelijk dus ook zijn tweede ‘girl’ hem op te wachten. Al zal die laatste de festiviteiten voorlopig nog vanuit de buik moeten meemaken.