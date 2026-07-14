ZooParc Overloon aast op extra grond, precieze plannen nog onbekend

ZooParc Overloon wil uitbreiden met vijf hectare. Er is nog niets definitief en de uitbreidingsplannen van de dierentuin liggen in de toekomst. De grond is nu nog in handen van de gemeente, laat een woordvoerder van de dierentuin weten.

De wens voor uitbreiding is er, maar het is nog niet bekend wat het park precies wil met de extra ruimte. Het is dus ook niet duidelijk of er dieren bij komen. En zo ja, hoeveel dat er zijn.

De beoogde grond grenst aan het park en is nu nog in handen van de gemeente Land van Cuijk, waar Overloon onder valt. "We kunnen er niet meer over zeggen", zegt een woordvoerder van Libéma, het bedrijf achter ZooParc Overloon.

Belangrijke status verloren

Het park verloor in juni nog een belangrijke status als dierentuin. ZooParc is sindsdien geen volwaardig lid meer is van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dat is een samenwerkingsverband van ruim vierhonderd dierentuinen en aquaria over de hele wereld.

De dierentuin moet het hekwerk van het verblijf van de rode panda's aanpassen en het binnenverblijf van de kleinklauwotters moet worden uitgebreid. Gebeurt dat, dan zou het park weer aan alle richtlijnen moeten voldoen.

ZooParc heeft nu een voorwaardelijk lidmaatschap voor een jaar gekregen bij de EAZA. Het inleveren van de status staat los van de mogelijke uitbreiding, zegt de woordvoerder.