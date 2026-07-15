Naam Prins Bernhardstraat ter discussie, wijzigen zou uitzonderlijk zijn

Moet de Prins Bernhardstraat in Den Bosch een andere naam krijgen? Dat voorstel ligt op tafel. Maar zo'n naamsverandering zou opvallend zijn. "Er worden in Nederland zelden straatnamen gewijzigd", zegt straatnaamkundige René Dings.

Aanleiding is een voorstel van historicus Frans van Gaal en SP-raadslid Bram Roovers om de Prins Bernhardstraat om te dopen tot de Jacob Moleschottstraat. Volgens hen verdient de Bossche wetenschapper meer erkenning in zijn geboortestad, terwijl prins Bernhard vanwege zijn omstreden verleden geen straatnaam zou moeten behouden.

Hoe bijzonder zo'n naamsverandering is, onderzocht straatnamenkenner René Dings uit Boxmeer. Wat begon als een hobby toen hij nog post bezorgde, groeide uit tot jarenlang onderzoek, een boek en een website over straatnamen. Eerder vertelde hij al over opvallende Brabantse straatnamen, zoals Achter den Engelschen Pispot in Den Bosch en de Lord of the Rings-wijk in Geldrop met straten als Gandalf en Frodo.

Geld, gedoe en weerstand

Volgens Dings zijn gemeenten om meerdere redenen terughoudend met het veranderen van straatnamen. De belangrijkste: het kost geld en levert veel werk op.

"Als een gemeente een straatnaam verandert, krijgen alle bewoners en bedrijven automatisch een nieuw adres", schrijft Dings op zijn website Over Straatnamen. Zij moeten hun gegevens overal aanpassen, van banken en verzekeraars tot visitekaartjes en websites.

Daar blijft het niet bij. Ook allerlei databases moeten worden bijgewerkt. "Het is immers wel de bedoeling dat ziekenwagen, pakketbezorger en pizzakoerier de straat kunnen blijven vinden."