Wolf gespot in bosgebieden Midden-Brabant, monitoringsproject gestart

In de bosgebieden van Midden-Brabant is wolvenactiviteit waargenomen. De provincie gaat deze dieren monitoren in samenwerking met Zodion en lokale organisaties. Het doel is om meer inzicht te krijgen in het leefgebied en gedrag van de wolf.

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De provincie Noord-Brabant heeft bevestigd dat er wolven zijn gezien in de regio Midden-Brabant. Om een beter beeld te krijgen van hun leef- en activiteitengebied, wordt in samenwerking met Zodion en lokale organisaties gestart met actieve monitoring.

De kans dat je een wolf in het wild tegenkomt, is volgens de provincie klein. Toch is het belangrijk om te weten hoe je moet handelen. Als je een wolf ziet, blijf dan rustig, houd je hond kort aan de lijn en neem voldoende afstand. Komt een wolf dichterbij? Maak dan geluid en grote gebaren om hem weg te jagen. Voer of lok een wolf nooit, en volg hem ook niet.

Wolvensporen melden

Om het onderzoek naar wolven in Midden-Brabant te ondersteunen, vraagt de provincie om meldingen van wolven of wolvensporen. Deze kunnen worden doorgegeven bij het wolvenmeldpunt van BIJ12, bij voorkeur met foto- of videomateriaal.

Voor vragen of zorgen over wolven kun je terecht bij het Landelijk Informatiepunt Wolven. Dit is bereikbaar op werkdagen van negen uur 's ochtends tot twaalf uur, en van één uur 's middags tot vijf uur.

De monitoring moet helpen om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van wolven in de Brabantse natuurgebieden. Het uiteindelijke doel is om beter om te gaan met de terugkeer van deze dieren in Nederland.