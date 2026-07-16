Wolven gezien in Chaamse Bossen: 'Te lang hier om op doorreis te zijn'

Twee wolven lijken zich te vestigen in bosgebieden in Midden-Brabant, waaronder de Chaamse Bossen. Dat meldt de provincie. Om een beter beeld te krijgen van het leef- en activiteitengebied van de dieren gaat de provincie samen met andere organisaties monitoren.

De twee wolven lijken zich te vestigen in verschillende bosgebieden in zes gemeenten in Midden-Brabant, onder andere in de Chaamse Bossen in de gemeente Alphen-Chaam. Terreinbeheerders in het gebied hebben sporen van de wolven gevonden: zo waren er pootafdrukken te zien in de grond en lagen er drollen van de dieren. Wolven bakenen mogelijk hun territorium af

De dieren doen hun behoefte onder andere om hun territorium af te bakenen. Daarom denkt de provincie dat de wolven zich vestigen in het bosgebied. Of de twee wolven een koppel vormen, weet de provincie niet. Daarom wil ze de dieren actief gaan monitoren. "De dieren verblijven al langere tijd in het gebied. Ze zijn te lang in het gebied om op doorreis te zijn", zegt een woordvoerder van de provincie. Hoe lang de wolven er tot nu toe precies verblijven, kan de woordvoerder niet zeggen.

'Wolven laten zich haast niet zien'

De provincie wil meer leren over het leefgebied en het gedrag van de wolf in Brabant. "Op dit moment zijn ze erg schuw en laten zich haast niet zien", vertelt de woordvoerder. Er zijn volgens haar dan ook geen meldingen van schade of van gewond of gedood vee door wolvenaanvallen.

Wolf rukt op in Brabant Sinds januari zijn in Brabant negen schapen doodgebeten door een wolf. Dat bleek eind juni uit een inventarisatie van cijfers van BIJ12, de organisatie die wolfaanvallen en -waarnemingen bijhoudt. DNA-onderzoek bevestigde in deze gevallen dat het om een wolf ging. Het ging onder andere mis in Etten-Leur, Rijsbergen, Zundert en Heusden.

Samen met lokale organisaties en Zodion, het Nederlandse kennis- en expertisecentrum voor wilde zoogdieren, gaat de provincie de dieren monitoren. De monitoring moet helpen om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van wolven in de Brabantse natuurgebieden. Het uiteindelijke doel is om beter om te gaan met de terugkeer van deze dieren in Nederland. Provincie: maak melding van wolven(sporen)

Ook wil de provincie weten of de twee wolven in Midden-Brabant een koppel zijn. "Als er welpen in het spel komen, kunnen de dieren ander gedrag gaan vertonen, maar er is nu nog geen aanleiding om te denken dat ze die krijgen", zegt de woordvoerder. Om het onderzoek naar wolven in Midden-Brabant te ondersteunen, vraagt de provincie om meldingen van wolven of wolvensporen. Deze kunnen worden doorgegeven bij het wolvenmeldpunt van BIJ12, bij voorkeur met foto- of videomateriaal. Voor vragen of zorgen over wolven kun je terecht bij het Landelijk Informatiepunt Wolven.