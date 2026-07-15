Zo komt de nieuwe studentenwijk op sportpark in Eindhoven eruit te zien

De TU/e heeft de eerste impressies gedeeld van de nieuwe studentenwijk die op sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven moet verrijzen. Het plan bestaat uit meerdere kleinschalige woongebouwen in een groene omgeving, met plek om te studeren, sporten en elkaar te ontmoeten. In totaal moeten er zo'n 750 woningen komen.

Als alle procedures volgens planning verlopen, kunnen de eerste studenten in de zomer van 2028 daar wonen. Met het project wil de TU/e iets doen aan het grote tekort aan studentenwoningen in Eindhoven.

Vier partijen die samenwerken onder de naam The Common Grounds gaan de woningen bouwen en beheren. Op de locatie komen minimaal 750 studentenkamers en studio's voor een periode van vijftien jaar. De woningen worden gebouwd van hout en herbruikbare materialen en zijn uitsluitend bedoeld voor studenten .

Voetbalvelden en golfclub De gemeente Eindhoven en de universiteit sloten in februari een overeenkomst voor de bouw van studentenwoningen op het sportpark in stadsdeel Woensel. Om ruimte te creëren, worden twee voetbalvelden verplaatst naar de Orpheuslaan.

De bouw van de studentenwoningen betekent dat het golfterrein moet verdwijnen. Studenten van golfclub E.S.G.V. en leden van Stichting Golfcentrum Eindhoven moeten daardoor op zoek naar een andere locatie. Voor de studentengolfclub heeft de TU/e afspraken gemaakt met Golf & Countryclub De Tongelreep.



Gebiedsontwikkeling

Niet alleen op sportpark De Hondsheuvels gaat de boel op de schop voor studentenwoningen. Ook het naastgelegen terrein van het Maxima Medisch Centrum (MMC) gaat de komende jaren flink veranderen. Daar komt een nieuwe woonwijk en een vernieuwd ziekenhuis. De gemeenteraad stemde in maart in met de plannen voor de bouw van zo’n 2.500 woningen in dit gebied, voornamelijk bedoeld voor ouderen en studenten.

Groot tekort

De 750 woningen die gebouwd worden, maken deel uit van een veel grotere aanpak van het tekort aan studentenwoningen in Eindhoven. De gemeente, TU/e, Fontys, Vestide en studentenhuisvester SSH willen de komende jaren in totaal 5.400 extra studentenwoningen bouwen. Daarmee moet het verwachte tekort aan kamers, dat volgens eerdere prognoses kan oplopen tot 5.400 woningen in 2033, worden weggewerkt.

"Goede huisvesting is essentieel om talent aan te trekken en te behouden", zei Patrick Groothuis, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, eerder tegen Omroep Brabant. Vorig jaar zag hij nog dat zo'n vijfhonderd studenten van de TU/e waren gestopt, nog voordat het studiejaar was begonnen. De reden: ze konden geen kamer vinden.