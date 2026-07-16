Terrence en Lindsey hopen dat hun Moerdijkse paradijsje blijft bestaan

“We hebben besloten om ons te richten op de toekomst en ons leven niet te laten bepalen door onzekerheid.” Voor even waren Lindsey (31) en Terrence (31) eind vorig jaar ‘wereldnieuws’ in Nederland. Het stel haalde alle voorpagina’s toen ze net nadat ze een huis hadden gekocht van de gemeente, te horen kregen dat het dorp zou gaan verdwijnen.

Ruim acht maanden later lijken de kansen voor het behoud van Moerdijk gekeerd. Toch is er nog altijd geen definitieve duidelijkheid. Voor Terrence en Lindsey ligt de focus inmiddels vooral op hun gezin. Eind september verwachten zij hun eerste kindje. “Voor ons is dit allemaal nog heel nieuw”, zegt Lindsey. “Daardoor wordt de rest ook minder belangrijk.” Terrence sluit zich daarbij aan. “Een dak boven je hoofd is belangrijk, maar je gezin is nog veel belangrijker. Als het echt moet, kan ik ergens anders ook een dak regelen. Het belangrijkste is dat we samen zijn.”

“Liever hebben we helemaal geen gedoe en willen we hier fijn leven”

De ontwikkelingen rondom Moerdijk volgen ze nog wel. Ze bezoeken de informatieavonden en zijn aangesloten bij het bewonerscollectief dat samen met advocaat Geert-Jan Knoops opkomt voor de belangen van de inwoners. “Liever hebben we helemaal geen gedoe en willen we hier fijn leven”, zegt Terrence. De berichten dat het dorp mogelijk toch behouden kan blijven, geven hoop. Toch blijft Terrence voorzichtig. “Aan een ‘ja’ of een ‘nee’ heb je meer dan aan ‘we weten het niet’. We hopen dat er aan het einde van dit jaar eindelijk duidelijkheid komt.” Zelf proberen Terrence en Lindsey er niet iedere dag mee bezig te zijn. Lindsey: “Je kunt je er heel druk om maken, maar daar verandert niets door.”

Volgens het stel worden ze vooral door de buitenwereld telkens opnieuw met de situatie geconfronteerd. “Wij zijn er zelf niet dagelijks mee bezig. Volgens mij geldt dat voor de meeste mensen hier. Maar dan krijg je ineens een appje van iemand of spreekt iemand je aan over Moerdijk. Dan word je weer even terug in het verhaal getrokken.”

Ondertussen in Moerdijk Omroep Brabant volgt het hele jaar de inwoners van Moerdijk in de serie Ondertussen in Moerdijk. Bekijk deze nu via onze gratis streamingdienst Brabant+. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering.

"Je werd er knettergek van. Er werd voortdurend aangebeld. Dat was echt heftig"

De eerste periode na de bekendmaking dat het dorp zou moeten verdwijnen, was de media-aandacht enorm. Ook Lindsey en Terrence kregen zoveel journalisten aan de deur dat ze besloten een week buiten het dorp te verblijven. “Je werd er knettergek van. Er werd voortdurend aangebeld. Dat was echt heftig”, blikt Terrence terug. Inmiddels is de mediastorm geluwd. Hetzelfde geldt voor de boosheid bij Terrence over de gang van zaken rondom de aankoop van het huis. Dat was vorig jaar nog wel even anders. “Natuurlijk was ik kwaad, je koopt een huis van de gemeente en daarna krijg je dit nieuws. Dat voelde niet goed. Er zijn goede gesprekken geweest met de gemeente. Ik wil er verder nu niet meer over kwijt dan dat wij daarmee het hoofdstuk hebben afgesloten.” Toch blijft er een punt waar Terrence en Lindsey zich zorgen over maken: de leefbaarheid van Moerdijk. Alleen het behouden van huizen is volgens hen niet genoeg. “Het gaat niet alleen om blijven bestaan. De school, de opvang en de buurtsuper moeten ook blijven. We willen geen dichtgetimmerde huizen, geen spookdorp”, vertelt Lindsey.

"Waarom zouden we hier niet oud kunnen worden? We hebben nog een heel leven voor ons."

Het stel verhuisde vanuit Hendrik-Ido-Ambacht via Papendrecht naar Moerdijk. Juist die rust en verbondenheid zorgden ervoor dat ze zich snel thuis voelden. “Het is hier een echt oud-Hollands dorp met nuchtere mensen. Iedereen zegt elkaar gedag en mensen helpen elkaar. Het maakt niet uit of je hier net woont of hier geboren en getogen bent. Dat vind je bijna nergens meer.” Hij vervolgt: “Waarom zouden we hier niet oud kunnen worden? We hebben nog een heel leven voor ons. Misschien wonen we hier nog dertig jaar, misschien tien. We weten het niet.” In huis zijn er voorlopig nog genoeg plannen. Zo staat een nieuwe badkamer op het wensenlijstje, al wachten ze daar voorlopig nog even mee. “We weten nog niet hoe we dat gaan doen. Wordt het een budgetbadkamer of gaan we voor alle luxe? Dat hangt af van wat er boven ons hoofd hangt”, aldus Terrence. Voorlopig verheugen Terrence en Lindsey zich vooral op de komst van hun kindje. Lindsey: “Natuurlijk hopen we dat het dorp blijft bestaan. Maar het belangrijkste is nu dat we samen zijn en kunnen genieten van ons gezin in ons eigen paradijsje.”