Gemeente Moerdijk verkocht huis aan jong stel en komt nu tóch met oplossing

Elf dagen nadat Terrence (30) en Lindsey (31) een huis kochten van de gemeente Moerdijk, maakte diezelfde gemeente bekend het dorp te willen opheffen. Het stel was niet op de hoogte gebracht en kreeg geen gesprek met de gemeente. Afgelopen maandag kwam er dan toch een overleg. “Ik probeer optimistisch te blijven”, zegt Terrence.

“Ze snappen onze stress”, zegt Terrence te Duits na het gesprek met twee ambtenaren. “Ze vonden het heel vervelend. De gemeente heeft ons drie tot vier weken gevraagd om met een oplossing te komen.” Het stel wacht dit nu af. ‘Genaaid’

De gemeente Moerdijk heeft elf dagen voordat bekend werd dat het college wil dat het dorp verdwijnt, nog huizen verkocht. Dat bleek eerder uit onderzoek van Omroep Brabant. Het koppel was met stomheid geslagen en liet weten ‘zich redelijk genaaid’ te voelen. Het duo kreeg geen contact met de gemeente. Ze stuurden ook een brief, maar kregen vervolgens wekenlang geen antwoord. Na aandacht van Omroep Brabant kwam het gesprek er wel. “Door jullie artikel zijn ze wakker geworden”, denkt Terrence. “Ze konden het niet anders verklaren.” Hoe de koop kon gebeuren? “Daar geven de ambtenaren ‘gemeenteland’ de schuld van. Verschillende dingen die langs elkaar lopen”, zo vat Terrence de uitleg samen.

Moerdijkregeling

Het huis aan de Grintweg was eerder in handen van de gemeente gekomen door de Moerdijkregeling. Dankzij deze regeling konden huizeneigenaren hun woning gegarandeerd verkopen aan de gemeente, voor een vooraf vastgesteld percentage van de waarde. Soms verkocht de gemeente Moerdijk zulke woningen. Zo ook bij Lindsey en Terrence. Maar dat het college elf dagen later voor zou stellen het hele dorp op te heffen, dat werd er niet bij verteld. Ook werd nog een huis aan de Steenweg verkocht. Op 31 oktober werden de koopovereenkomsten ondertekend. Voor één huis werd ruim 500.000 euro betaald, voor het andere bijna 700.000. Klussen

Ondanks alles gaat het klussen Terrence en Lindsey door. Zo is de keuken is pas geïnstalleerd. Het stel wil binnenkort in het huis gaan wonen, want de tijd tikt door. “In april moeten we ons huidige huis uit.” Of hij er nog zin in heeft? "De ene dag ben je blij met je keuken, daarna denk je: hoe lang kan ik er nog van genieten? Het is een rollercoaster!” De gemeente bevestigt dinsdag in gesprek te zijn met het koppel, maar wil niet zeggen wat Moerdijk kan betekenen voor de kopers. "Als daar meer duidelijkheid over is, bespreken we dat uiteraard eerst met hen zelf." Omroep Brabant ging net na de koop op bezoek bij het koppel:

Besluit uitgesteld

Verdwijnt het dorp Moerdijk of toch niet? Inwoners moeten nog een half jaar in spanning afwachten welke kant het kwartje opvalt. De gemeente Moerdijk heeft al ingestemd met het voorstel om het dorp van de kaart te vegen voor industrie. Het Rijk en de provincie willen meer tijd. Pas in de zomer van 2026 komt er daarom duidelijkheid.