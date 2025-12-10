Stel kocht huis van Moerdijk, maar gemeente weigert contact

Het stel dat in oktober een huis kocht van de gemeente Moerdijk wil graag met de gemeente in gesprek, maar na bijna vier weken is hun brief nog niet beantwoord. Lindsey en Terrence kochten het huis elf dagen voordat het college bekend maakte het dorp op te willen heffen, en waren hier niet van op de hoogte. "Ik wil gewoon weten waarom ze ons niks hebben verteld."

Af en toe verkocht de gemeente een van die woningen. Zo ook bij Lindsey en Terrence, maar dat het college elf dagen later voor zou stellen het hele dorp op te heffen, dat werd er niet bij verteld .

Moerdijkregeling Het pand was eerder in handen van de gemeente gekomen door de Moerdijkregeling. Dankzij deze regeling konden huizeneigenaren hun woning gegarandeerd verkopen aan de gemeente, voor een vooraf vastgesteld percentage van de waarde.

Het zorgde voor een shock in het dorp, vooral bij Lindsey (31) en Terrence (30). Zij kochten namelijk elf dagen voor dit grote nieuws een woning aan de Grintweg, van de gemeente.

Op 11 november maakte wethouder Dingemans van Moerdijk bekend dat wat hem betreft het dorp Moerdijk opgeheven kan worden om plaats te maken voor twee energiestations en alles wat daar bij komt kijken.

'Goede uitleg'

Het maakte dat het stel een brief aan de gemeente schreef. Ze willen graag in gesprek. "Ik hoop dat ze me kunnen vertellen waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ik wil gewoon weten waarom ze ons niks hebben verteld", aldus Terrence.

Hij had het redelijk gevonden als de gemeente hen de keus had gegeven om de koop niet door te laten gaan. "Ik wil gewoon een goede uitleg over waarom ze dit zo hebben gedaan, en hoe ze er voor gaan zorgen dat wij niet in een financiële crisis terecht gaan komen als we straks onteigend worden."

'Kwartiertje tijd voor ons'

Maar helaas, bijna vier weken na het versturen van de brief heeft het stel nog geen reactie van de gemeente ontvangen. Terrence: "We hebben nog niks gehoord, het is gewoon heel vaag. Ze hebben het over menselijkheid en dat ze het beste voor iedereen willen doen, maar dan had je op z'n minst wel een klein gesprekje aan kunnen knopen?"

De nieuwe huiseigenaar had er niet op gerekend dat het zo zou lopen. "Ik had wel verwacht, en ook wel gehoopt, dat ze zouden reageren. We zitten allemaal in de zeik, maak dan even een kwartier tijd voor ons. Het voelt gewoon gek."

Strategie bedacht

De verbouwing van de woning gaat ondanks alles gewoon door, zo vertelt hij. "Ik probeer er niet teveel mee bezig te zijn. De verbouwing gaat gelukkig goed, we wachten nu op de keuken." Halverwege januari willen Terrence en Lindsey intrekken.

Maar de zaak rond de aankoop laat hen nog niet los. Woensdagavond willen ze een bewonersavond bezoeken en kijken of ze daar iemand van de gemeente te spreken kunnen krijgen. Lukt dat niet, dan volgt maandag een aangetekende brief. "We laten het er niet bij zitten. We hebben een strategie bedacht, maar die houden we voor onszelf."

De gemeente Moerdijk meldde eerder dat voor Lindsey en Terrence dezelfde regels gelden als voor andere inwoners. Op de vraag of er nog een gesprek komt, laat de gemeente aan Omroep Brabant weten dat de omgevingsmanager binnenkort bij de twee langs gaat, 'dan kunnen ze aangeven wat ze willen'.

Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.