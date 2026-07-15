Eftelingbezoekers moeten het voorlopig zonder Joris en de Draak doen
De achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is al acht dagen helemaal dicht door problemen met de constructie. Het attractiepark is samen met de leverancier druk op zoek naar een oplossing om de houten race-achtbaan weer te laten draaien, maar vooralsnog zit er geen schot in de zaak. "Heel vervelend voor bezoekers", laat een woordvoerder weten.
Joris en de Draak bestaat uit twee banen die tegen elkaar racen. Door de constructieproblemen was de Vuur-baan al weken niet in gebruik. Sinds 8 juli ligt ook de Water-baan eruit en is de achtbaan helemaal gesloten.
'Scheuren'
Ingewijden melden aan website Looopings dat er scheuren in de titan track zouden zijn ontstaan. Dat zijn stalen baandelen die jaren geleden zijn aangebracht op delen van de houten achtbaan om slijtage te verminderen en de levensduur van de baan te verlengen. De woorvoerder bevestigt dat er problemen zijn met de titan track, maar kan niet zeggen of het om scheuren gaat.
"We vinden het in ieder geval heel vervelend voor de bezoekers en werken samen met de leverancier aan een oplossing", aldus de woordvoerder.
Nog even dicht
Maar die oplossing laat vooralsnog op zich wachten. Het houten gevaarte met een hoogte van 25 meter en een maximumsnelheid van 75 kilometer per uur blijft daarom dicht. Hoe lang het verhelpen van de storing gaat duren, weet de woordvoerder niet. "Wij zijn helaas afhankelijk van de leverancier hierin."
Joris en de Draak was van het najaar van 2023 tot het voorjaar van 2024 dicht. Toen ging het om een reguliere onderhoudsbeurt. De publiekstrekker Baron 1898 was dit jaar van maart tot eind april dicht door problemen met de fundering.
Vanaf 2029 komt daar een nieuwe achtbaan bij: Missie Luminar. Het wordt de eerste hangende achtbaan in het park. Met een kostenplaatje van 50 miljoen wordt dit de duurste attractie ooit in het park.