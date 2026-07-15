Joris en de Draak al ruim een week dicht, nog geen oplossing in zicht

De achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is al acht dagen helemaal dicht door problemen met de constructie. Het attractiepark is samen met de leverancier druk op zoek naar een oplossing om de houten race-achtbaan weer te laten draaien, maar vooralsnog zit er geen schot in de zaak. "Heel vervelend voor bezoekers", laat een woordvoerder weten.

Joris en de Draak bestaat uit twee banen die tegen elkaar racen. Door de constructieproblemen was de Vuur-baan al weken niet in gebruik. Sinds 8 juli ligt ook de Water-baan eruit en is de achtbaan helemaal gesloten. 'Scheuren'

Ingewijden melden aan website Looopings dat er scheuren in de titan track zouden zijn ontstaan. Dat zijn stalen baandelen die jaren geleden zijn aangebracht op delen van de houten achtbaan om slijtage te verminderen en de levensduur van de baan te verlengen. De woorvoerder bevestigt dat er problemen zijn met de titan track, maar kan niet zeggen of het om scheuren gaat.