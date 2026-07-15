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Techmedium: ASML heeft plannen om prijzen te verhogen

Vandaag om 18:23 • Aangepast vandaag om 19:07
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

ASML is van plan de prijzen van zijn chipmachines te verhogen, schrijft technieuwssite The Information op basis van verschillende anonieme bronnen. Dat zou kunnen leiden tot een conflict met een belangrijke klant van de chipmachinemaker, het Taiwanese TSMC.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Volgens het bericht verzet TSMC zich al tegen de plannen van de Veldhovense chipmachinefabrikant. ASML en TSMC wilden tegenover de site geen commentaar geven.

ASML produceert geavanceerde machines die chipfabrikanten nodig hebben om hoogwaardige halfgeleiders te maken. ASML ziet een enorme stijging in de vraag, die is aangewakkerd door forse investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI).

Verwachtingen verder opgeschroefd
De chipmachinemaker heeft woensdag zijn financiële verwachtingen voor dit jaar verder opgeschroefd. Het concern is wereldwijd de enige leverancier van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipfabrikanten de benodigde chips kunnen maken.

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