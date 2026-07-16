'Hier kunnen we mee verder': opluchting na excuses Herculesramp

Peter Kempen, de voorzitter van Stichting Herculesramp, is tevreden met de excuses van gemeente Eindhoven en Defensie. Tijdens de dertigste herdenking zeiden zij sorry voor de nasleep van de ramp. "Dertig jaar is lang, maar het is nooit te laat", zei Kempen na afloop van de herdenking.

Voor Kempen voelen de woorden van burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Defensie als een belangrijke stap. "Uiteindelijk zijn dat woorden die goed doen. Daar hebben we iets aan en daar kunnen we mee verder." Twintig jaar geen woord over de ramp

De excuses werden woensdag uitgesproken tijdens de herdenking van de Herculesramp, precies dertig jaar nadat een Belgisch militair vliegtuig neerstortte op Vliegbasis Eindhoven. Bij de ramp op 15 juli 1996 kwamen 34 mensen om het leven. De weg naar de excuses was lang en het proces heeft volgens Kempen een tijd stilgestaan. "Twintig jaar is er in Eindhoven niet gesproken over de Herculesramp. In ieder geval niet vanuit het stadsbestuur. Pas daarna is er ruimte ontstaan", legt hij uit.

Hulpverleners kregen na de ramp een spreekverbod opgelegd. Ze mochten met niemand praten over wat ze hadden meegemaakt of gezien. Ook daar maakte Dijsselbloem woensdag een einde aan. Hij benoemde tijdens de herdenking dat het juist belangrijk is dat mensen met elkaar over de ramp blijven praten. Hulpverleners voor het eerst welkom

De dertigste herdenking was voor de voorzitter extra waardevol door de aanwezigheid van de hulpverleners. Een deel van hen was woensdag voor het eerst aanwezig. Bij eerdere herdenkingen waren zij niet altijd welkom geweest. "Hierdoor was het echt bijzonder dat zij er nu wel bij waren." Ook vertegenwoordigers van verschillende instanties uit Nederland en België waren aanwezig. Volgens Kempen was duidelijk merkbaar dat hun aanwezigheid oprecht was en niet uit verplichting. "Al die instanties hadden echt de intentie om er te willen zijn. Dat voelden we aan alles."

Erkenning voor hulpverleners Stichting Herculesramp onderzoekt of de doelstellingen kunnen worden uitgebreid, zodat ook de belangen van hulpverleners beter worden behartigd. Als dat gebeurt, kunnen hulpverleners bijvoorbeeld automatisch worden uitgenodigd voor herdenkingen en op de hoogte worden gehouden over de Herculesramp.