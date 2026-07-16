Brand boven cafetaria leidt naar drugslab, man drie maanden langer vast

De tweede verdachte (41) die werd opgepakt na de brand eind mei boven een cafetaria in Rosmalen, blijft de komende drie maanden vastzitten. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. In het afgebrande appartement aan de Burgemeester Molenaarhoeven werd een klein drugslab ontdekt.

De politie maakte begin deze maand bekend dat het onderzoek had geleid tot de aanhouding van een 41-jarige man uit Den Bosch. Hij zit vast voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de brand.