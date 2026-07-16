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Brand boven cafetaria leidt naar drugslab, man drie maanden langer vast
Vandaag om 09:14 • Aangepast vandaag om 09:42
De tweede verdachte (41) die werd opgepakt na de brand eind mei boven een cafetaria in Rosmalen, blijft de komende drie maanden vastzitten. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. In het afgebrande appartement aan de Burgemeester Molenaarhoeven werd een klein drugslab ontdekt.
De politie maakte begin deze maand bekend dat het onderzoek had geleid tot de aanhouding van een 41-jarige man uit Den Bosch. Hij zit vast voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de brand.
De bewoner (39) van het appartement werd direct na de brand opgepakt, maar is sinds begin juni alweer vrij.
Ontdekking drugslab
In het appartement aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen werd eind mei een klein drugslab ontdekt, waar synthetische drugs werden gemaakt. De hulpdiensten zagen bij het blussen verdachte jerrycans liggen.
Beide mannen zullen uiteindelijk voor de rechter moeten verschijnen.
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