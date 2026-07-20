Advertentie
Kijk hier naar Roze Maandag op de Tilburgse Kermis
Vandaag om 06:00
Het is Roze Maandag op de Tilburgse Kermis! Een van de jaarlijkse hoogtepunten van de kermis. Je volgt het feest live bij Omroep Brabant.
Met de aankomst van de Roze Maandag Express op het station van Tilburg en de Pride Walk naar het kermisterrein en natuurlijk tientallen feesten verspreid over de binnenstad en de kermis belooft het weer een groot spektakel te worden. En dat volg je bij Omroep Brabant.
Kijk hier vanaf 13.00 uur live naar Roze Maandag op de Tilburgse Kermis.
Alle verhalen rond de Tilburgse Kermis vind je ook op onze themapagina.
Advertentie
Advertentie