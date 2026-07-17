PSV presenteert nieuw thuisshirt, gelekte foto was marketingstunt

PSV heeft vrijdagochtend het thuisshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Supporters kunnen het shirt vanaf nu bemachtigen.

Dat de lancering van het nieuwe shirt dichtbij was, werd vrijdag al vroeg duidelijk. In het Eindhovens Dagblad staat een grote advertentie waarin de verkoop van de nieuwe shirts wordt aangekondigd. In de loop van de ochtend presenteerde PSV het thuisshirt ook via de eigen sociale mediakanalen.

De reacties op het shirt zijn, zoals ook het geval was bij het uitshirt, verdeeld. "Prachtig, zoals het PSV-shirt moet zijn", schrijft iemand op X. "Ik vind het een prima thuisshirt. De uitgelekte foto klopte", zegt een ander. Een andere fan is minder enthousiast: "Niet mijn smaak, erg wennen aan die rode balk."

Gelekte foto

De verrassing was er door Robbie van de Graaf van YouTube- en muziekgroep Bankzitters al een beetje vanaf. Hij deelde eerder deze week een vakantiefoto waarop hij het toen nog niet gepresenteerde PSV-shirt droeg. Hij haalde de foto razendsnel offline, maar de afbeelding werd al snel volop gedeeld door PSV-fans.

Het leek er in eerste instantie op dat Van de Graaf de foto per ongeluk had gedeeld, maar in een filmpje van PSV waarin het shirt wordt gepresenteerd, wordt duidelijk dat het een marketingstunt was. Van de Graaf komt in het filmpje voorbij. Hij is te zien met onder meer Giel de Winter van YouTube-kanaal StukTV en Mauro Júnior.