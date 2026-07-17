Na ruim een week is Joris en de Draak weer deels open

De achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is sinds donderdag voor een deel weer open voor bezoekers. De attractie was ruim een week gesloten door problemen met de constructie.

Volgens een woordvoerder van de Efteling was de Water-baan alleen uit voorzorg dicht. De sluiting bleek donderdag niet meer nodig, waardoor dat deel weer open is gegaan.

Joris en de Draak bestaat uit twee banen die tegen elkaar racen. De Vuur-baan was al weken niet in gebruik. Sinds 8 juli was ook de Water-baan dicht, waardoor de attractie volledig gesloten was.

Joris en de Draak is een houten achtbaan. Voor de stevigheid is een aantal jaar geleden besloten om sommige delen te vervangen door staal. "Bij de Vuur-baan is een probleem met dat stalen gedeelte", legt de woordvoerder uit.

Afhankelijk van leverancier

Het is nog niet duidelijk wanneer ook dat deel weer open kan gaan. "We hopen zo snel mogelijk, maar daarvoor zijn we afhankelijk van de leverancier."

De achtbaan was van het najaar van 2023 tot het voorjaar van 2024 dicht. Toen ging het om een reguliere onderhoudsbeurt. Ook de Baron 1898 was dit jaar van maart tot eind april dicht door problemen met de fundering.

Vanaf 2029 komt daar een nieuwe achtbaan bij: Missie Luminar. Het wordt de eerste hangende achtbaan van het park. Met een kostenplaatje van 50 miljoen euro wordt dit de duurste attractie ooit in het park.