Nieuwe asielopvang gaat niet op 1 oktober, maar pas op 1 december open

De nieuwe opvanglocatie voor driehonderd asielzoekers aan de Boekelsedijk in Uden gaat niet op 1 oktober, maar op zijn vroegst op 1 december op. Dat heeft het Centraal Orgaan voor opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Maashorst laten weten.

Volgens de gemeente gaat het COA een verzoek indienen om de driehonderd asielzoekers die nu in het Van der Valk-hotel blijven, langer daar te houden.

Er zijn verschillende redenen waarom 1 oktober niet wordt gehaald als openingsdatum, schrijft Dtv Nieuws . Er zijn aanpassingen nodig aan de fundering, vertraging bij de vergunning voor een tijdelijke biogasinstallatie, leveringsproblemen van woonunits en ook de aanhoudende hitte van de afgelopen periode speelt mee. Ook loopt er nog een zaak bij de rechtbank die invloed kan hebben op de planning.

"We wisten dat de planning ambitieus was, maar vinden het natuurlijk een forse tegenvaller dat het toch niet lukt om al op 1 oktober klaar te zijn", reageert wethouder Cock de Jong van de gemeente Maashorst.

Rondom de nieuwe opvanglocatie aan de Boekelsedijk was veel te doen. Er waren meerdere protesten in Uden in aanloop naar het besluit over de bouw van het azc. Bij een van de protesten sloeg de sfeer om en moest de ME noodgedwongen het plein bij de Kruisherenkapel schoonvegen.

Oude landbouwlocatie

Ondanks de kritiek stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met de wijziging van de omgevingsvergunning. Daarmee kon de schop officieel de grond in. Het veranderen van de omgevingsvergunning was nodig omdat op de plek waar het azc komt, voorheen landbouwgrond lag.

Een aantal omwonenden liet het daar niet bij zitten. Zij stapten naar de rechter en tekenden beroep aan tegen de vergunning. Ook wilden ze dat de bouw per direct werd stilgelegd. Daarvoor vroegen ze een zogenoemde voorlopige voorziening aan. Hun bezwaren werden vorige maand door de rechter van tafel geveegd.