Broers Artz leven jongensdroom: Huub dé tourverrassing en Bart achtervolgt

Huub Artz (24) uit Wintelre is dé Nederlandse verrassing deze Tour de France. De renner van Lotto-Intermarché finishte al vier keer in de top 10 van een etappe. Zijn ouders en broer Bart volgen hem tijdens zijn sterke tourdebuut en reizen letterlijk achter hem aan door Frankrijk. 'Zijn prestaties verbazen ons, maar hij verbaast zichzelf ook volgens mij."

Of Huub en Bart Artz zouden gaan fietsen was geen vraag. Want hun ouders fietsten en hun ooms en hun opa waren ook allemaal wielrenners. "Mijn vader heeft ons een keer meegenomen naar een training van wielerclub Het Snelle Wiel in Bladel en toen zijn we meteen verliefd geworden", vertelt Bart in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Weekend!'. Vanaf de jeugd reden de broers wedstrijden en na verloop van tijd groeide dat uit naar iets serieus voor Huub. "Hij is twee jaar jonger dan ik, dus ik was eerst sneller. Maar Huub was altijd al een speciale, dat kon je al bij de jeugd zien dus hij kon goed met ons mee."

Want de prestaties van Huub Artz zijn opmerkelijk. In de massasprints meldt hij zich van voren, terwijl hij helemaal geen topsprinter is. Hij werd eind juni Nederlands Kampioen tijdrijden en zat in de eerste tourweek mee in de aanval. Dan verwachten je niet dat hij al vier keer top 10 rijdt bij massasprints. Maar omdat kopman Arnaud De Lie na drie etappes al moest afstappen in de Tour, krijgt Artz hij die vrijheid van zijn ploeg.

"Om hem nu zo te zien, daar kan ik echt van genieten."

Bart Artz volgt zijn broertje vol bewondering. "Het is echt geweldig, we fietsten samen als kleine jongens en nu kan ik hem in de Tour volgen. Dit is echt een jongensdroom van ons beide." Bart zijn ambities lagen vooral bij het veldrijden. "Maar we droomden allebei over de Tour, want dat is het hoogst haalbare. Om hem nu zo te zien en het van dichtbij mee te maken, daar kan ik echt van genieten." Waarschijnlijk is het voor Huub Artz zelf even wat minder genieten op het moment met alle zware bergritten in het schema. "Dit is afzien voor hem. Een paar dagen geleden zei hij al dat het zwaar was, mede door de hitte. Hij kijkt niet echt uit naar deze dagen, al motiveert het publiek langs de weg wel enorm", vertelt broer Bart.

"Ik denk dat hij een heel grote kan worden met zijn ijzeren mentaliteit."