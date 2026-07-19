Huwelijksnacht Jan Biggel 'mislukt' na bruiloft: 'We waren kei kapot'

Feestzanger Jan Biggel kijkt met een grote glimlach terug op zijn huwelijk met 'zijn' Helga. De zanger uit Liempde trouwde afgelopen vrijdag en hield het feest bewust klein en geheim. "Toen ik haar voor het eerst in die jurk zag, moest ik wel een traantje laten."

Jan mocht zijn aanstaande vrouw voor de bruiloft niet zien en moest haar op de grote dag zelf ophalen. Dat moment maakte veel indruk op hem. "Ik wist natuurlijk dat ze er mooi uit zou zien, maar zó mooi had ik ook weer niet verwacht. Dan laat je wel even een traantje." Ook tijdens de ceremonie hield de feestzanger het niet helemaal droog. "Het zijn zoveel dingen die je op zo’n dag meemaakt. Helga voor het eerst in die jurk zien, de ceremonie en alle mensen om je heen. Het was echt een geweldige dag." Bruiloft bleef bewust geheim

Het stel nodigde alleen mensen uit die hen na aan het hart liggen. Jan hield de bruiloft daarom tot het laatste moment geheim. "Iedereen wil dan alles weten. Wij wilden het gewoon mooi en intiem houden met de mensen die belangrijk voor ons zijn."

Bekijk hier beelden van de huwelijksdag: