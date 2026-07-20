Jan Biggel in zevende hemel na bruiloft: 'Wat kan er nou nog misgaan?'

Jan Biggel is in de zevende hemel. De zanger en entertainer uit Liempde trouwde dit weekend met zijn Helga en hij is maandag nog volop aan het nagenieten. "We hebben tienduizenden reacties en kaartjes gehad. Het was overweldigend. Binnenkort gaan we naar de camping en dan gaan we alles lezen."

Op de vraag hoe het voelt om een getrouwd man te zijn , kan Biggel zijn lach niet inhouden. "Vraag het me over 12,5 jaar nog maar eens! Nee, ik heb echt de goede keus gemaakt, ik heb de liefste vrouw. Nou maar hopen dat het heel lang duurt."

"Meestal trouwen mensen jong, soms te jong. Ik trouw oud, misschien te oud", gaat hij verder. Hij heeft maar twee spelregels: "Ik ben lief voor jou, jij bent lief voor mij. Wat kan er dan nog misgaan?" En geluk zit volgens hem in kleine dingen: "Een kopje thee zetten, een ontbijtje klaarmaken, lekker voor elkaar koken. Wat kan het leven dan mooi zijn."

Volgens de zanger en entertainer uit Liempde hebben Helga en hij een mooi feestje gehad. "Het was geweldig", kijkt hij terug. Wat het mooiste was aan zijn huwelijksdag? "Dat je haar gaat ophalen en dat je dan voor het eerst je bruid ziet. Ik wist natuurlijk dat ze er mooi zou uitzien, maar dan gaat die deur open en komt ze naar buiten... Ik herkende haar niet! De haartjes gedaan, de make-up, de jurk met de kettingskes... Ja, dan gaat er wel wat door je heen."

"Ik ben sowieso iemand bij wie de tranen makkelijk beginnen te lopen... Daar kunde niets aan doen, he. Ik wist wat me te wachten stond, maar da houde niet tegen. Met die ceremonie, witte nie? Daar stond de ene te janken, de ander te janken, d'n dieje stond te janken. Tja, dan kan ik niet achterblijven, he!"

Het feest ging door tot de vroege uurtjes. Alleen schoot de huwelijksnacht er daarna bij in. Biggel lachend: "Ik zal je een ding zeggen: als je na zo'n dag er nog een hele flinke huwelijksnacht achteraan kan breien, dan hedde niet veel gefeest. Want je bent kapot van zunne dag. Je staat 's ochtends op en om halfdrie 's nachts ga je naar huis. Als je denkt dat je dan nog wilde seks gaat hebben... nou jongen, dat gaat niet lukken. Ik had wel gewild, maar de koek was op. Maar ik kom niks tekort."