Sprintverrassing Huub Artz wil vooral op bed liggen: 'Tour extreem zwaar'

Eén van de grote verrassingen deze Tour de France is Huub Artz. De 24-jarige wielrenner uit Wintelre noemt de eerste twee weken ‘ongelofelijk’, hij eindigde al vier keer in de top tien. Op deze maandag, de tweede rustdag in de Tour, is er maar één ding waar hij naar verlangt: “Ik wil eigenlijk vooral op bed liggen.”

Als Tour-debutant vier keer in de top tien rijden, terwijl hij niet eens een echte sprinter is. Voor Huub Artz is deze Tour de France nu al meer dan geslaagd. “Mijn eerste week met twee keer een top tien-klassering was super. De week daarna voelde ik me niet goed, maar wist ik opnieuw twee keer bij de eerste tien te eindigen. Een heel erg lekker gevoel en het bewijs dat het geen toeval was dat ik me tussen de toppers heb gevochten." Dat hij in de slotfase van een lange dag nog goed is, noemt hij een belangrijke reden voor de goede resultaten in zijn Tour tot nu toe. Na vijftien etappes voelt Artz wel aan zijn lichaam dat hij dagenlang heel diep heeft moeten gaan. “De tweede week voelde ik me niet honderd procent, ik denk dat dat het effect is van de hitte. En de Tour de France is natuurlijk extreem zwaar. Met de mediabelangstelling erbij zijn de uren dat je kunt ontspannen erg kostbaar."

Deze maandag op de rustdag heeft hij even gefietst op zijn nieuwe tijdritfiets, maar ook probeert hij wat uren te ontspannen op bed.

"Zoveel volk langs de kant, ongelofelijk vet."

De vermoeidheid voelt hij in zijn hele lichaam. Het is afzien met de hoofdletter A, maar ook probeert hij er optimaal van te genieten. “De publieke belangstelling is geweldig. In de Vogezen bijvoorbeeld stond er tijdens een etappe zoveel volk langs de kant, ongelofelijk vet.” In de laatste week van de Tour is het halen van Parijs het belangrijkst al zegt Artz daar nog niet mee bezig te zijn. Want voor de zeventiende etappe heeft hij nog hoop op een goede klassering. "Dat zal wel heel zwaar worden, want veel renners zien daar een kans. Op zo’n dag moet ook alles op z’n plek vallen. De druk is er in ieder geval vanaf en ik presteer vaak beter zonder druk", zegt hij over zijn kansen.

"Het is niet zo dat ik voor iedere sprintkans ga."