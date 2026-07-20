Corné H. hoeft van justitie niet de cel in voor gijzeling PI Vught

Justitie heeft, zoals verwacht, niet geëist dat Corné H. de cel in gaat voor de gijzeling van werknemers in de gevangenis in Vught op 5 december. Ook werd maandag in de rechtbank van Den Bosch duidelijk dat justitie geen nieuwe tbs-maatregel wil opleggen.

De officier van justitie vond een celstraf eigenlijk wel op zijn plaats, vooral omdat de slachtoffers veel leed is aangedaan, maar besloot toch dat de huidige behandeling in een tbs-kliniek in Groningen het beste is om te voorkomen dat Corné H. (30) opnieuw in de fout gaat. Wel eiste hij een jaar cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, die pas ingaat als Corné H. klaar is met zijn tbs-behandeling.

En dat gaat jaren duren, zo werd wel duidelijk. Volgens alle partijen zit Corné H. nu op de juiste plek en kan in de Van Mesdagkliniek werken aan zijn vele stoornissen, stemmen in zijn hoofd en andere problemen.

Doodsangsten

De behandeling van de zaak maandag was heel dubbel. In het beklaagdenbankje zat een patiënt, die niet helemaal snapte en zich ook grotendeels niet meer herinnert wat hij de medewerkers van het psychiatrisch centrum in de gevangenis in Vught heeft aangedaan.

In de zaal zaten zeven van de acht medewerkers die door Corné H. direct of indirect werden gegijzeld. Zij lijden nog dagelijks onder de gevolgen van die uren durende gijzeling.

Vier van hen lazen een slachtofferverklaring voor en stuk voor stuk vonden zij een celstraf wél op zijn plaats. Ze vinden dat H. uit Ede veel te ver is gegaan in zijn eis om medicatie en overplaatsing naar een andere gevangenis in Zwolle. Ook vragen ze om erkenning van hun leed, want zij stonden doodsangsten uit tijdens de gijzeling en vreesden nooit meer thuis te komen.