Corné H. hoeft van justitie niet de cel in voor gijzeling PI Vught
Justitie heeft, zoals verwacht, niet geëist dat Corné H. de cel in gaat voor de gijzeling van werknemers in de gevangenis in Vught op 5 december. Ook werd maandag in de rechtbank van Den Bosch duidelijk dat justitie geen nieuwe tbs-maatregel wil opleggen.
De officier van justitie vond een celstraf eigenlijk wel op zijn plaats, vooral omdat de slachtoffers veel leed is aangedaan, maar besloot toch dat de huidige behandeling in een tbs-kliniek in Groningen het beste is om te voorkomen dat Corné H. (30) opnieuw in de fout gaat. Wel eiste hij een jaar cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, die pas ingaat als Corné H. klaar is met zijn tbs-behandeling.
En dat gaat jaren duren, zo werd wel duidelijk. Volgens alle partijen zit Corné H. nu op de juiste plek en kan in de Van Mesdagkliniek werken aan zijn vele stoornissen, stemmen in zijn hoofd en andere problemen.
Doodsangsten
De behandeling van de zaak maandag was heel dubbel. In het beklaagdenbankje zat een patiënt, die niet helemaal snapte en zich ook grotendeels niet meer herinnert wat hij de medewerkers van het psychiatrisch centrum in de gevangenis in Vught heeft aangedaan.
In de zaal zaten zeven van de acht medewerkers die door Corné H. direct of indirect werden gegijzeld. Zij lijden nog dagelijks onder de gevolgen van die uren durende gijzeling.
Vier van hen lazen een slachtofferverklaring voor en stuk voor stuk vonden zij een celstraf wél op zijn plaats. Ze vinden dat H. uit Ede veel te ver is gegaan in zijn eis om medicatie en overplaatsing naar een andere gevangenis in Zwolle. Ook vragen ze om erkenning van hun leed, want zij stonden doodsangsten uit tijdens de gijzeling en vreesden nooit meer thuis te komen.
Van Mesdagkliniek
Na de gijzeling in december werd een kort geding aangespannen om Corné H. zo snel mogelijk in een tbs-kliniek te laten opnemen. H. kreeg echter geen voorrang van de rechter, maar tijdens het hoger beroep was het probleem ineens opgelost: H. kon op 18 juni naar de Van Mesdagkliniek in Groningen, waar een plekje was vrijgekomen. Daar zit hij nu nog in afzondering. De komende tijd wordt bekeken hoe hij het beste behandeld kan worden.
De officier van justitie wil dat proces niet doorbreken met een nieuwe celstraf of een nieuwe tbs-maatregel, zo legde hij uit. Hoe pijnlijk geen celstraf opleggen ook is voor de slachtoffers.
De advocaat van H. vond het maar onzin dat justitie per se deze zaak wilde laten doorgaan. “Zonde van de capaciteit”, vond ze, nu justitie ook achter de huidige tbs-maatregel staat. Zij pleitte ervoor dat de rechtbank H. wel volledig toerekeningsvatbaar acht en dus ontslaat van alle rechtsvervolging.
Emotieloos
Corné H. woonde de zitting de hele dag vrijwel emotieloos bij. Voor het oog van zijn ouders en zussen gaf hij maandag zo goed mogelijk antwoord op de vragen van de rechters, maar wist zich veel niet meer te herinneren. Hij is wel opgelucht dat hij eindelijk in de tbs-kliniek zit. Maar het is pas zeker dat hij daar mag blijven als de rechtbank de eis van justitie overneemt om hem geen celstraf of te leggen.
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