'Moeten vanaf nul beginnen', gigantische steun voor Max en Jelle na brand

Max (29) en Jelle (28) verloren maandag hun bedrijf bij een verwoestende brand in Udenhout. Met een doneeractie, opgezet door een buurman, is binnen een dag al ruim 40.000 euro opgehaald. “Alles is weg! We moeten vanaf nul beginnen”, zegt Max.

Een enorme ravage, verwrongen staal en een penetrante brandlucht: het is alles wat nog over is van het bedrijf van de twee. “Dag en nacht hebben we hiervoor gewerkt. Vijf jaar lang. Voor elk schroefmachientje hebben we gewerkt. Het is allemaal weg”, vertelt Max van Gorp dinsdag tegen Omroep Brabant. “Hartverwarmend om te zien hoe iedereen met ons meeleeft”, glundert de jonge ondernemer van DEGO Interieur. “Ze hoeven het niet te doen.”

Het vuur brak maandagochtend uit in een gebouw aan de Transportweg in Udenhout met meerdere bedrijven. Het pand was niet meer te redden en de brandweer liet het gecontroleerd uitbranden. Er vielen geen slachtoffers en over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.

De brandweer liet het pand gecontroleerd uitbranden. (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Niks kunnen redden

“Eerst was er rook. Daarna een grote explosie. Binnen een kwartier was heel het pand weg”, vertelt Max. Hij was thuis, snelde naar het bedrijf, maar kon niks meer doen. “Vreselijk! Heel je hebben en houden zie je daar dan verdwijnen. We hebben niks kunnen redden.” Treuren of bij de pakken neerzitten: daarvoor hebben Max en Jelle geen tijd. “We kunnen niet stil blijven zitten. We zijn druk bezig een ander onderkomen te zoeken. We zijn jonge hardwerkende jongens.“ Met 40.000 euro heb je natuurlijk geen nieuw bedrijf. En de vraag of ze goed verzekerd zijn, kunnen ze een dag na de brand nog niet beantwoorden: “Dat moeten we allemaal nog uitzoeken."

De ravage is groot (foto: Raymond Merkx).

Tranen

De actie is opgezet door buurman Erik-Jan van der Meijs en de vader van Jelle, Walter Derks. Zij schrijven: “Max en Jelle zijn twee jonge, ontzettend hardwerkende ondernemers met het hart op de juiste plek. Zij verdienen een eerlijke kans op een nieuwe start.” Het doel van de actie is 50.000 euro op te halen. Meer dan achthonderd mensen hebben dinsdagmiddag al gedoneerd. Te lang praten over de brand wil Max niet. “Dan schieten de tranen me in de ogen.”