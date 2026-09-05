We zoeken de Brabander van het Jaar 2026: laat ons weten wie jij nomineert

Geld ophalen voor een goed doel terwijl je zelf ernstig ziek bent, gratis kleding of speelgoed uitdelen aan gezinnen die weinig te besteden hebben of op een heldhaftige manier ingrijpen wanneer een ander in nood is. Sommigen zetten echt dat stapje extra om er voor iemand anders te zijn. Misschien ken jij iemand die daarom wel eens in het zonnetje gezet mag worden.

Speciaal daarvoor heeft Omroep Brabant de verkiezing van de Brabander van het Jaar. Ken jij iemand die altijd voor anderen klaarstaat? Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of in actie komt als iemand in nood is? Meld diegene dan nu aan! Uit alle inzendingen kiezen we vijf genomineerden die we in het zonnetje gaan zetten.

Een kandidaat aanmelden, hoe gaat dat?

Om iemand aan te melden, stuur je een mail met jouw kanshebber naar [email protected]. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom diegene Brabander van het Jaar 2026 moet worden. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen, dan nemen we contact met je op. Aanmelden van kandidaten kan tot en met 15 oktober. Meer informatie vind je hier.

De vijf genomineerden worden uitgenodigd in de Winter Efteling. Daar zal ook bekend worden gemaakt wie zich uiteindelijk Brabander van het Jaar 2026 mag noemen.

Wie waren vorig jaar de winnaars?

Joseph Pennings uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatsheuvel gingen er vorig jaar met de felbegeerde titel vandoor. Zij begeleiden samen al meer dan dertig jaar een drumband voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Iedere zondag repeteren ze met 'hun' drumband Maurits. Joseph is de dirigent en Angel is de voorzitter van de club.