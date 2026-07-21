Invallen bij hostingbedrijf: servers van Motherless in beslag genomen

De servers waarop de in opspraak geraakte pornowebsite Motherless draait, zijn dinsdag in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens invallen bij het bedrijf waar de servers staan, meldt het Openbaar Ministerie. De website kwam in opspraak omdat er naast pornovideo's mogelijk ook kinderporno en beelden van vermoedelijk ernstig seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen op stonden.

Agenten vielen dinsdag binnen bij een hostingbedrijf met locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Daarbij zijn servers in beslag genomen die eigendom zijn van, of worden gebruikt door, Motherless , zegt het OM. Hierbij zijn geen aanhoudingen verricht.

Naast kinderporno en beeldmateriaal waarop vermoedelijk gedrogeerde vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden, zouden er ook beelden van andere seksuele misdrijven op de website hebben gestaan. De aanwijzingen hiervoor kwamen uit verschillende landen, waaronder Nederland.

Onderzoek door Europol

De servers worden de komende tijd uitgebreid onderzocht. Dit gebeurt onder meer door specialisten van Europol, een samenwerkingsverband van verschillende Europese politiediensten. Europol is erbij betrokken omdat het materiaal ook via andere landen op de website kan zijn gezet.

Met Europol, en in een latere fase andere Europese politiediensten, worden de makers van vermoedelijk strafbaar beeldmateriaal onderzocht. Ook wordt de rol van Motherless verder bekeken.

Motherless is ondergebracht bij Nforce, een hostingbedrijf in Steenbergen. De website draait al zeker sinds 2024 op een server in de stad.