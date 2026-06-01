Beelden van seksueel misbruik van kinderen gevonden op Motherless.com

De beruchte pornosite Motherless.com is niet alleen weer online, er stonden na de herstart ook beelden van seksueel misbruik van kinderen op. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De site, die eerder door het Openbaar Ministerie uit de lucht werd gehaald, is nog altijd verbonden aan hostingbedrijf NForce uit Steenbergen.

Het gaat volgens NRC om tientallen AI-gegenereerde kinderpornografische beelden. Ook zulke beelden zijn illegaal. De beelden werden aangetroffen nadat Motherless.com weer online was. De site werd begin mei door het OM offline gehaald. Een week later was Motherless.com alweer bereikbaar. Het illegale materiaal is net na het weer online komen gevonden. De site kwam eerder onder vuur te liggen. Op Motherless stonden op grote schaal beelden van vrouwen die werden misbruikt of zonder toestemming gefilmd. Ook waren er video’s te vinden met tags als ‘incest’ en ‘rape’, het Engelse woord voor verkrachting. Extra controles

Na het ingrijpen van het OM kwam Motherless.com toch weer online. De website zei dat de moderatie was aangescherpt en dat er extra meldsystemen waren toegevoegd om illegale inhoud sneller te verwijderen.