Beelden van seksueel misbruik van kinderen gevonden op Motherless.com
De beruchte pornosite Motherless.com is niet alleen weer online, er stonden na de herstart ook beelden van seksueel misbruik van kinderen op. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De site, die eerder door het Openbaar Ministerie uit de lucht werd gehaald, is nog altijd verbonden aan hostingbedrijf NForce uit Steenbergen.
Het gaat volgens NRC om tientallen AI-gegenereerde kinderpornografische beelden. Ook zulke beelden zijn illegaal. De beelden werden aangetroffen nadat Motherless.com weer online was. De site werd begin mei door het OM offline gehaald. Een week later was Motherless.com alweer bereikbaar. Het illegale materiaal is net na het weer online komen gevonden.
De site kwam eerder onder vuur te liggen. Op Motherless stonden op grote schaal beelden van vrouwen die werden misbruikt of zonder toestemming gefilmd. Ook waren er video’s te vinden met tags als ‘incest’ en ‘rape’, het Engelse woord voor verkrachting.
Extra controles
Na het ingrijpen van het OM kwam Motherless.com toch weer online. De website zei dat de moderatie was aangescherpt en dat er extra meldsystemen waren toegevoegd om illegale inhoud sneller te verwijderen.
Maar volgens NRC bleek dat niet genoeg. Journalisten van de krant stuitten kort na de herstart opnieuw op illegale beelden. Die beelden zijn gemeld bij Offlimits, het expertisecentrum voor online misbruik. Offlimits beoordeelde de beelden volgens NRC als illegaal en stuurde verwijderverzoeken naar de hostingpartij.
Een profiel waarop de beelden stonden, werd na een paar dagen privé gezet. Ruim dertig beelden werden verwijderd. De beelden bleken volgens NRC ook op twee andere pornosites te staan.
NForce uit Steenbergen opnieuw genoemd
Motherless.com staat nog altijd op servers van NForce, een bedrijf uit Steenbergen. Servers zijn computers waarop websites worden opgeslagen en waardoor ze bereikbaar zijn op internet.
Directeur Simon Shlomi Elimeleh zei eerder tegen de NOS dat NForce geen controle heeft over de inhoud van de site. Volgens hem is Motherless zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale beelden. Ook nu zegt NForce tegen NRC dat het bedrijf niet betrokken is bij het beheer of de moderatie van Motherless.com.
NForce heeft volgens NRC wel opheldering gevraagd over het account waarop kinderporno werd aangetroffen. Dat account zou inmiddels zijn afgesloten en de beelden zijn verwijderd.
OM doet onderzoek
Het OM verwijst in een reactie naar een eerder persbericht, waarin het aankondigde een onderzoek te hebben geopend naar plegers van seksuele handelingen in bepaalde beelden op Motherless. Naar het hostingbedrijf zelf doet het OM geen onderzoek.