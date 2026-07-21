40 uur reizen voor 34 seconden fietsen en een zilveren medaille op bizar WK

Na een reis van zo’n 40 uur vanuit het Australische Brisbane is Jesse de Veer terug in Heesch. In zijn woonplaats kan hij zijn zilveren medaille laten zien die hij afgelopen zaterdag veroverde op het WK BMX onder 23 jaar. Jesse kijkt terug op een bizar WK dat vanwege de harde wind voor hem maar 34,454 seconden duurde. "Ik zit een beetje met een dubbel gevoel."

De kwalificatiewedstrijd vond afgelopen zaterdag plaats op de BMX-baan in Brisbane. Jesse fietste toen naar de tweede tijd. Dat bleek een dag later genoeg voor zilver, want door de harde wind zette de internationale wielerbond UCI een streep door de rest van het kampioenschap. "Ik ben blij dat ik een zilveren plak heb, maar ik had die het liefst zondag op een andere manier verdiend. Aan de andere kant heb ik in de kwalificatie wel laten zien wat ik kan." De Heeschenaar is niet te spreken over de handelswijze van de wielerbond. "Dat het zondag werd afgelast, was meer dan terecht. Het was anders vragen om problemen. Alleen al de weersvoorspellingen gaven dit een week van tevoren aan. Er is geen actie ondernomen, terwijl het makkelijk voorkomen had kunnen worden."

De nationale ploeg, met onder andere wereldkampioene Renske van Santvoort uit Nuland, stapte zondagnacht Nederlandse tijd in het vliegtuig. Na een reis van zo’n 40 uur was Jesse dinsdagmiddag weer thuis. "Een zware jetlag heb ik niet. Gelukkig heb ik in het vliegtuig languit kunnen liggen om te slapen. Of er nog iets leuks gaat gebeuren in Heesch, weet ik niet. Wel fijn dat mijn vader en zus vanavond thuiskomen. Die hebben me gesteund in Australië." Heesch mag met recht een BMX-dorp worden genoemd. Zo komen onder anderen voormalig BMX-toppers Raymon van der Biezen en Dave van der Burg uit de plaats. Voor Jesse begon de liefde voor de crossfiets al op 4-jarige leeftijd. "Ik vond het leuk om te voetballen, maar ook om te fietsen. Dan ging ik weer een stoeprandje op en dan weer af", zegt hij lachend. "Tijdens een kerstdiner met familie fietste ik voor het eerst op een BMX-baan. Ik ben nooit meer gestopt met de sport."

"Eén van de ernstigste blessures die je kunt oplopen."

Stoppen met topsport spookte ook niet door zijn hoofd nadat hij in maart 2025 een ernstige blessure opliep. Bij een val tijdens een training in Italië brak hij zijn bovenbeen. "Een van de ernstigste blessures die je als BMX'er kunt oplopen. Aan stoppen dacht ik niet, maar wel dat het een zware klus zou worden om op niveau terug te komen. Na mijn revalidatie ben ik veel sterker teruggekomen." De zilveren medaille op het WK smaakt naar meer. "Ik hoop nog heel veel te bereiken en dan het liefst een stapje hoger. Maar of ik nou wereld- of olympisch kampioen ben of 38ste van de wereld, ik ben Jesse en zal als persoon nooit veranderen."

Jesse de Veer pakte zilver op het WK BMX in Australië.