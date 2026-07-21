Willem II heeft met de 19-jarige Eser Gürbüz tweede aanwinst binnen

Willem II is verder aan het bouwen aan een selectie voor de Eredivisie. De 19-jarige Eser Gürbüz wordt voor één jaar gehuurd van sc Heerenveen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de aanvaller al 27 Eredivisiewedstrijden achter zijn naam staan.

Op 17-jarige leeftijd debuteerde Gürbüz in het eerste van sc Heerenveen. Daarin wist de linksbenige aanvaller direct het net te vinden. De rechtsbuiten moest het in Heerenveen vooral doen met korte invalbeurten, waardoor de Friese club hem tijdelijk stalt in Tilburg.

Inmiddels staat de teller op 27 Eredivisiewedstrijden, waarin Gürbüz driemaal wist te scoren. De aanvaller is blij met de stap naar Willem II. "Ik ben blij met de terugkeer van deze mooie club in de Eredivisie en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan een sportief succesvolle terugkeer in de Eredivisie."

Tweede nieuwe rechtsbuiten

Gürbüz is de tweede nieuwe speler voor de Tilburgers deze zomer. Eerder werd Jaden Slory al gehuurd van Feyenoord. Opvallend is dat Slory ook een rechtsbuiten is, al kunnen beide spelers ook op de linkerflank uit de voeten.



Willem II keert dit seizoen terug in de Eredivisie, nadat vorig seizoen via de nacompetitie promotie werd afgedwongen.