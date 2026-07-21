Vrijspraak voor man die twaalf keer schoot bij speeltuin Bergen op Zoom

Ibrahim B., de man die in 2023 werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor het beschieten van stadsgenoot Cihan K. in Bergen op Zoom, is dinsdag in hoger beroep vrijgesproken van poging tot moord. Het gerechtshof oordeelt dat niet kan worden vastgesteld wie de schietpartij begon. Ibrahim B. is daarom direct vrijgelaten.

Traumatische ervaring De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in een woonwijk, vlak bij een speeltuin. Buurtbewoners waren getuige van het geweld, dat voor veel omwonenden een traumatische ervaring was. Omdat de verklaringen van getuigen onvoldoende duidelijkheid gaven, kon het hof niet vaststellen hoe de schietpartij precies was verlopen.

De rechtbank concludeerde eerder dat Ibrahim B. zijn stadsgenoot had meegelokt en vervolgens als eerste had geschoten. Daarom werd hij veroordeeld voor poging tot moord. Het gerechtshof komt nu tot een andere conclusie. Volgens het hof kan niet worden bewezen dat sprake was van voorbedachte rade. Ook ziet het hof voldoende aanwijzingen dat Ibrahim B. handelde uit zelfverdediging.

Vrijgelaten

Wel blijft hij strafbaar voor het bezit van een vuurwapen. Daarvoor kreeg hij een celstraf van achttien weken opgelegd. Omdat hij die straf al in voorarrest heeft uitgezeten, komt hij niet opnieuw vast te zitten en is hij direct vrijgelaten.