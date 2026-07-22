Gemeenteraad buigt zich tijdens spoeddebat over livemuziek bij Krabbenfoor

De gemeenteraad van Bergen op Zoom komt donderdagavond in een spoedvergadering bijeen voor een debat over het evenementenbeleid. De bijeenkomst is aangevraagd door de PVV. Die wil dat een aantal cafés tijdens de Krabbenfoor alsnog liveartiesten kan laten optreden in de avond.

Donderdag begint het vierdaagse stadsfeest in de Bergse binnenstad. Eerder werd duidelijk dat voor het eerst in jaren drie horecazaken in de aanloopstraten geen muziek meer mogen laten horen na negen uur 's avonds. In voorgaande jaren werd dit zonder problemen door de gemeente tot één uur gedoogd.

Een buurtbewoner die bezwaar had gemaakt, kreeg gelijk van de bezwaarschriftencommissie. Volgens de bestaande regels mogen kroegen in de aanloopstraten geen muziek laten horen omdat ze gevestigd zijn in een woonstraat.

Dat betekent dat ze hierdoor ook niet aanmerking kunnen komen voor een vergunning. Bij wijze van compromis besloot burgemeester Margo Mulder in te grijpen en dit voor deze cafés alsnog toe te staan tot negen uur 's avonds.

Kroegbazen lopen extra inkomsten mis

Voor de horeca ondernemers gaat dit niet ver genoeg omdat in de praktijk de liveoptredens pas rond negen uur beginnen. Zij voelen zich overvallen door de situatie en dreigen een belangrijk deel van hun jaaromzet mis te lopen.

Volgens een woordvoerder van Horeca Nederland is het nog maar zeer de vraag of de situatie nu nog kan worden teruggedraaid.