Naast Merwedebrug ook hinder op Moerdijkbrug: 'Het is lachwekkend'
Transportbedrijven die niet meer over de Merwedebrug mogen rijden, wordt het niet makkelijk gemaakt. Tot en met 3 augustus zijn er ook werkzaamheden op de alternatieve route over de Moerdijkbrug, wat zorgt voor files en vertraging. Henk Adriaanse van Transportbedrijf Adriaanse uit Raamsdonksveer ziet de verkeersproblemen toenemen. "Het voelt alsof we van de ene file naar de andere rijden."
Sinds zaterdagmiddag mogen er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, waardoor transportbedrijven hun routes moeten aanpassen. "Onze chauffeurs kregen nieuwe instructies", vertelt Adriaanse. "Richting het noorden van het land rijden we zoveel mogelijk via Den Bosch. Naar Rotterdam gaat het via Breda. Dan rijden we nu bij de Moerdijkbrug inderdaad bewust de file in, maar we hebben geen andere keuze."
Op de Moerdijkbrug is de komende tijd door werkzaamheden telkens één rijstrook dicht. Volgens Rijkswaterstaat zorgt dat voor een half uur tot een uur vertraging. Maar daar blijft het volgens Adriaanse niet bij. Ook de nachtafsluitingen op de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk zorgen deze week voor extra uitdagingen.
"Het voelt alsof we van de ene file en afsluiting naar de andere rijden", zegt de eigenaar van het transportbedrijf. "Het belangrijkste is dat we onze spullen op tijd bij de klant krijgen. Dat kost steeds meer tijd en werk."
Puzzelen
De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug waren geen verrassing voor Adriaanse. "Daarover zijn we netjes geïnformeerd. Het is wel opmerkelijk dat vervolgens een omleidingsroute via onder andere de A27 wordt geadviseerd, terwijl we daar niet overheen mogen."
Het wordt volgens Adriaanse nu wel erg puzzelen tijdens de ritten. "Gelukkig kennen onze chauffeurs de weg, maar hoe doen buitenlandse chauffeurs dat?", vraagt hij zich af. "Ik snap dat het uitstellen van werkzaamheden aan de Moerdijkbrug lastig zal zijn, maar gezien de situatie met de Merwedebrug had Rijkswaterstaat dat wel kunnen overwegen."
Niet gekozen voor uitstel
Rijkswaterstaat laat woensdag weten dat er wel is gekeken naar uitstel, maar dat daar uiteindelijk niet voor is gekozen. "We hebben echt gekeken naar wat het minst erg is om te doen", zegt een woordvoerder. "Daarbij zijn alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. De vakantieperiode is het meest gunstige moment om onderhoud uit te voeren."
Dat komt omdat er nu simpelweg minder verkeer op de weg zit. "Daarnaast weegt mee dat als we het geplande onderhoud nu niet uitvoeren, er meer schade ontstaat en het later alsnog ongepland moet." Dat brengt volgens Rijkswaterstaat ook weer extra kosten en oponthoud met zich mee.
Dezelfde afweging maakte Rijkswaterstaat bij de nachtafsluitingen op de A59. "Onderaan de streep vonden we dit nog altijd het minst slechte moment om de werkzaamheden uit te voeren. Alles bij elkaar hebben we besloten: als er extra hinder is, dan moeten we dat accepteren."
Zorgen
Voor Adriaanse en zijn bedrijf blijven er zorgen. "Ik ben benieuwd wat Rijkswaterstaat nog meer in gedachten heeft. Het lijkt wel of ze heel Brabant proberen af te sluiten van de rest van de wereld. Dadelijk kunnen we nergens meer langs."
Toch heeft hij voorlopig geen keuze. "Het is lachwekkend. We doen het er maar mee. Nu is het wat rustiger door de bouwvak, maar als de situatie daarna nog hetzelfde is, wordt dit een serieus probleem."
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