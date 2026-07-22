Naast Merwedebrug ook hinder op Moerdijkbrug: 'Het is lachwekkend'

Transportbedrijven die niet meer over de Merwedebrug mogen rijden, wordt het niet makkelijk gemaakt. Tot en met 3 augustus zijn er ook werkzaamheden op de alternatieve route over de Moerdijkbrug, wat zorgt voor files en vertraging. Henk Adriaanse van Transportbedrijf Adriaanse uit Raamsdonksveer ziet de verkeersproblemen toenemen. "Het voelt alsof we van de ene file naar de andere rijden."

Sinds zaterdagmiddag mogen er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, waardoor transportbedrijven hun routes moeten aanpassen. "Onze chauffeurs kregen nieuwe instructies", vertelt Adriaanse. "Richting het noorden van het land rijden we zoveel mogelijk via Den Bosch. Naar Rotterdam gaat het via Breda. Dan rijden we nu bij de Moerdijkbrug inderdaad bewust de file in, maar we hebben geen andere keuze." Op de Moerdijkbrug is de komende tijd door werkzaamheden telkens één rijstrook dicht. Volgens Rijkswaterstaat zorgt dat voor een half uur tot een uur vertraging. Maar daar blijft het volgens Adriaanse niet bij. Ook de nachtafsluitingen op de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk zorgen deze week voor extra uitdagingen. "Het voelt alsof we van de ene file en afsluiting naar de andere rijden", zegt de eigenaar van het transportbedrijf. "Het belangrijkste is dat we onze spullen op tijd bij de klant krijgen. Dat kost steeds meer tijd en werk."

Puzzelen

De werkzaamheden bij de Moerdijkbrug waren geen verrassing voor Adriaanse. "Daarover zijn we netjes geïnformeerd. Het is wel opmerkelijk dat vervolgens een omleidingsroute via onder andere de A27 wordt geadviseerd, terwijl we daar niet overheen mogen." Het wordt volgens Adriaanse nu wel erg puzzelen tijdens de ritten. "Gelukkig kennen onze chauffeurs de weg, maar hoe doen buitenlandse chauffeurs dat?", vraagt hij zich af. "Ik snap dat het uitstellen van werkzaamheden aan de Moerdijkbrug lastig zal zijn, maar gezien de situatie met de Merwedebrug had Rijkswaterstaat dat wel kunnen overwegen."