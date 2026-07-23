Ontsnapte aap uit Beekse Bergen na maand weer gevangen

De aap die eind juni ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen, is woensdagmiddag veilig teruggevonden. Dat meldt het park donderdagochtend.

Het vierjarige mannetje werd aangetroffen in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie. Het dier bleef rustig en is meteen medisch onderzocht, meldt het park. De kuifmangabey is terug in het park en verblijft de komende dertig dagen in quarantaine.

Daarna verhuist de aap naar een Duitse dierentuin. Martin van Hees, zoölogisch manager bij de Beekse Bergen, is erg blij dat het dier in goede gezondheid is teruggevonden. "We willen iedereen bedanken die de afgelopen weken meldingen heeft gedaan en betrokken is geweest bij de zoektocht."

Zoektocht

De kuifmangabeys leven in Beekse Bergen op een eiland. Vermoed wordt dat het dier de de gracht over zwom, terwijl dat volgens de woordvoerster eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden.

De aap was verzorgers wekenlang te slim af. In de omgeving waar de aap zich ophield, stonden meerdere vangkooien met voedsel en werd gezocht met drones en warmtecamera's.

Afgelopen week ging Omroep Brabant mee met zoöloog Martin van Hees en dierenspecialist Rob van der Graaf op zoek naar de ontsnapte aap: