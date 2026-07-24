Spitsuur bij reisorganisaties na annuleringen: 'Mensen willen antwoorden'

De telefoon staat roodgloeiend bij Prijsvrij Vakanties en D-Reizen in Den Bosch. Sinds de reisadviezen voor meerdere landen in het Midden-Oosten woensdag zijn aangescherpt, willen bezorgde vakantiegangers weten waar ze aan toe zijn.

Omdat de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten is verslechterd door de aanhoudende beschietingen op en van Iran, zijn de reisadviezen oranje gekleurd voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt alleen naar deze landen te reizen als dat noodzakelijk is. "Het is erg druk, je merkt dat mensen heel graag antwoorden willen", zegt Rosie Bomers, die als online travel agent rechtstreeks contact heeft met klanten. "Ze vragen zich vooral af wat deze situatie voor hun reis betekent. We focussen ons nu eerst op mensen die in het Midden-Oosten zijn én mensen die binnenkort vertrekken." D-reizen en Prijsvrij Vakanties volgen de reisadviezen van het ministerie op: bij een oranje en rood advies gaat de reis niet door. Er wordt dan gekeken naar andere opties.

"We kunnen de boeking omzetten in een nieuwe boeking naar een ander land. Als het Midden-Oosten niet je eindbestemming maar alleen een tussenstop is, kunnen we kijken naar een alternatieve vlucht." Zo kan je richting Azië bijvoorbeeld ook via China reizen, hoewel de reis dan wel wat langer duurt.

"De meeste mensen willlen wel gewoon op vakantie."