Na klachten over dierenleed krijgt kinderboerderij in Best nieuwe beheerder

De soap rondom kinderboerderij Wilhelminadorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om 'zorgvuldig na te denken' over de toekomst van de kinderboerderij.

Nieuwe beheerder moet rust brengen Samen met de huidige vrijwilligers gaan zij de kinderboerderij beheren. Het gaat dan onder meer om de dagelijkse verzorging van de dieren, het toezicht houden op dierenwelzijn en het voeren, controleren en observeren van de dieren.

Billy’s Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar, schrijft Studio040 . Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en die activiteiten verzorgt voor onder andere kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Het moet rust in de tent brengen. Kinderboerderij Wilhelminadorp ligt al langere tijd onder vuur. De bal ging rollen nadat een groep buurtbewoners hun zorgen uitte over misstanden op de kinderboerderij. Zo zouden bokjes dagenlang zonder water in de brandende zon staan, duiven onthoofd worden en dieren geslagen worden.

Maatregelen genomen

Volgens de gemeente Best zijn er al maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Zo zijn een dierenarts, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Ook zijn dierenverblijven aangepast, is een deel van de dieren herplaatst en wordt de situatie gemonitord.

Het onderzoek naar de toekomst van de kinderboerderij loopt nog en kost tijd, aldus de gemeente Best. Daarom is een overeenkomst gesloten met Billy's Boerderij om het beheer tot 1 februari 2027 over te nemen.

Dierenorganisaties en omwonenden kondigden in juni aan aangifte te doen tegen de kinderboerderij en wethouder Rik Dijkhoff van de gemeente Best, die eigenaar is. Er ontstond ophef, waarna Wilhelminapark enkele dagen dichtging.