Dierenorganisaties doen aangifte tegen kinderboerderij Best en wethouder

Dierenwelzijnsorganisaties en omwonenden gaan aangifte doen tegen kinderboerderij Wilhelminapark in Best en wethouder Rik Dijkhoff. De dieren op de boerderij zouden worden verwaarloosd en mishandeld. De organisaties vroegen interne stukken hierover op bij de gemeente, en de inhoud daarvan was voor hen de druppel om aangifte te doen.

Afgelopen najaar kwamen er meerdere meldingen binnen over misstanden bij de kinderboerderij in Best , omdat de dieren slecht zouden worden verzorgd. Na een inspectie door een dierenarts en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) bleek dat sommige dieren bijvoorbeeld te dik waren. Ook voldeed een aantal verblijven niet meer aan de eisen. Maar er was meer aan de hand. Omwonenden zeiden tegen Studio040 dat er illegaal werd gefokt en dat duiven waren onthoofd. Op beelden was te zien hoe konijnen in kleine kooien zaten en hoe een wallaby dood op het gras lag. Gemeente greep niet in, later wel

De gemeente is eigenaar van de kinderboerderij. De organisaties klopten daar al eerder aan, maar volgens wethouder Dijkhoff was er geen sprake van 'onjuist handelen' door de beheerder.

Later kwam hij daarop terug. De gemeente liet dieren overplaatsen en de verblijven aanpassen. Een dierenarts, deskundigen en de LID bleven de boerderij in de gaten houden. Volgens de gemeente was de situatie daarna een stuk beter. Problemen blijven, zeggen organisaties

Ruim een half jaar later zeggen Comité Dierennoodhulp, Stichting House of Animals en omwonenden dat er niet genoeg is gebeurd. "Het beheer is nog steeds hetzelfde. En dat beheer is dieronvriendelijk", zegt woordvoerder Sandra van de Werd namens omwonenden en de organisaties. "Te dikke dieren worden bijvoorbeeld lange tijd opgesloten, terwijl je ze juist beweging moet geven. Bezoekers krijgen de schuld dat ze te dik zijn omdat ze zouden voeren, maar dat klopt niet." Interne stukken waren de druppel

De organisaties vroegen met een Woo-verzoek - een verzoek aan de overheid om documenten of informatie openbaar te maken - alle informatie op over de behandeling van de dieren, inclusief interne stukken. Wat daarin stond, was volgens Van de Werd de druppel om aangifte te doen. "Je leest dat er van alles wordt gedaan om het imago van de boerderij en de gemeente op te poetsen, maar bijna niets over het dierenwelzijn. Zo staat er bijvoorbeeld dat kreupele en zieke dieren meteen worden opgehaald om 'elders te revalideren'. Uit het zicht van de mensen. Bizar. Zieke dieren moet je juist in hun vertrouwde omgeving laten herstellen." Comité Dierennoodhulp doet aangifte tegen de beheerders van de kinderboerderij, maar ook tegen wethouder Dijkhoff.