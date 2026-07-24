Cheeta ontsnapte via een boom uit verblijf Beekse Bergen: ‘Is weggehaald’

De mysterieuze ontsnapping van een cheeta in de Beekse Bergen afgelopen mei lijkt opgelost. "Het dier ontsnapte waarschijnlijk via een boom uit haar verblijf", vertelt zoöloog Martin van Hees tegen Omroep Brabant. "De boom is weggehaald."

Ook een aap ontsnapt Een ruime maand later ging het weer mis : een aap ontsnapte. "Tijdens het spelen is hij waarschijnlijk in het water gevallen. Het dier is naar de verkeerde kant gezwommen", vertelt de zoöloog.

"We gaan ervan uit dat dit niet nog een keer kan gebeuren", vertelt Van Hees. Het park bleef op 13 mei urenlang dicht. De drachtige cheeta zat voor openingstijd niet in haar hok, maar is niet buiten het park geweest.

Het duurde een flinke maand om de kuifmangabey te vangen in een bos in de buurt. Sinds afgelopen dinsdag zit hij weer in een hok. Hij zit in quarantaine voor een al geplande verhuizing naar een Duitse dierentuin.

Alles veilig

Twee ontsnappingen in zes weken tijd zijn volgens het park geen reden tot zorg. "Wij zorgen dat alles veilig is. We checken onze protocollen en verblijven heel goed."

Ook bij het apenverblijf zijn nu geen extra maatregelen nodig, volgens de zoöloog. De kuifmangabey vermijdt water normaal gesproken. Dat het dier nu in het water viel is 'een ongeluk'. "Het is verder nog nooit gebeurd. Het is een aanvaardbaar risico."

Het alternatief is volgens de zoöloog veel slechter. "Als we ze in kooien zouden zetten, vallen ze niet in het water, maar dan zijn ze slechter af. Dit verblijf is helemaal geschikt voor ze. Ze kunnen lekker klimmen en hebben alles wat ze nodig hebben."

Zo is de ontsnapte aap gevangen: