Dode man in sloot Dongen: recherche nog tijd bezig, weg blijft dicht

Het onderzoek naar de dode man die zaterdagochtend gevonden is in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen, is nog altijd gaande. De politie verwacht dat het nog wel een tijd gaat duren. De N632 is nog altijd dicht.

De vondst van de dode man in het buitengebied van Dongen werd zaterdagochtend rond half tien gemeld. De politie startte direct met het onderzoek.

De Vierbundersweg is zaterdag om half zes nog altijd in beide richtingen dicht. Het gebied is ruim afgezet voor onderzoek. De recherche is met zeker zes busjes aanwezig. Ook catering is opgeroepen om ervoor te zorgen dat onderzoekers wat kunnen eten.

Rechercheurs in witte pakken lopen door het gebied en maken foto's. Sporen worden veiliggesteld. Ook heeft de brandweer een tent geplaatst.