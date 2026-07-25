Dode man in sloot Dongen: recherche nog tijd bezig, weg blijft dicht
Het onderzoek naar de dode man die zaterdagochtend gevonden is in een sloot langs de Vierbundersweg in Dongen, is nog altijd gaande. De politie verwacht dat het nog wel een tijd gaat duren. De N632 is nog altijd dicht.
De vondst van de dode man in het buitengebied van Dongen werd zaterdagochtend rond half tien gemeld. De politie startte direct met het onderzoek.
De Vierbundersweg is zaterdag om half zes nog altijd in beide richtingen dicht. Het gebied is ruim afgezet voor onderzoek. De recherche is met zeker zes busjes aanwezig. Ook catering is opgeroepen om ervoor te zorgen dat onderzoekers wat kunnen eten.
Rechercheurs in witte pakken lopen door het gebied en maken foto's. Sporen worden veiliggesteld. Ook heeft de brandweer een tent geplaatst.
Politie wil nog niets kwijt
Een buurtbewoner gaf eerder zaterdag aan dat hij op vrijdag al politie had zien lopen langs de N632. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat ze ook vrijdag op dezelfde plek geweest zijn. "Maar of dat hiermee te maken heeft, kan ik niet zeggen."
De politie wil verder niets kwijt over het onderzoek. Ze verwacht dat het onderzoek aan de Vierbundersweg nog wel een tijd kan duren. Hoe lang precies kan ze niet zeggen.
Bekijk hier de beelden van het politieonderzoek nadat de man gevonden werd.