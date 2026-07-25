Gigantisch jacht door sluis Macharen: zes hutten en marmer uit Verona

Als voorbijganger knipper je wel even met je ogen als je dit imposante superjacht voorbij ziet varen. Zaterdagochtend voer dit 57 meter lange pronkstuk door de sluis van het Burgemeester Delenkanaal in Macharen. 'De ideale plek om tijd op zee door te brengen met familie en vrienden', aldus scheepsbouwer Heesen Yachts uit Oss.

Het superjacht werd door sleepboten voortgetrokken, de Maas op. Het paste precies door de smalle doorgang van de sluis. Een aantal jaar geleden ging het nog wel eens mis met de gigantische schepen uit Oss. Maar nu waren de hoogste delen zoals de mast al van de boot gehaald, want anders kon het vaartuig niet onder bruggen doorvaren. Het indrukwekkende vaartuig is volledig op maat gebouwd, van romp tot interieur, in de werf van Heesen Yachts in Oss. Speciaal voor een familie die al eerder een jacht liet maken door de scheepsbouwers.

Privéterras dat ook gebruikt kan worden voor helikopter

Het vaartuig telt vier dekken, zes hutten en 'royale buitenruimtes voor lange dagen in de zon', aldus de scheepsbouwer in een persbericht.

Het superjacht met de naam 'Project Setteesettanta' biedt ruimte aan twaalf gasten (foto: Gabor Heeres / SQ Vision).

De grootste suite zit aan de voorkant van het jacht en heeft een panoramisch uitzicht. Vanuit die suite is er een toegang naar een privéterras van bijna tweehonderd vierkante meter dat ook dienstdoet als helikopterplatform. Op het hoofddek zit aan de voorkant een VIP-hut met daarnaast een volledige fitnessruimte. Op het benedendek zitten vier gastenhutten. Ruimte voor twaalf gasten

Aan boord is ruimte voor twaalf gasten en dertien bemanningsleden. Aan de achterkant van het jacht bevindt zich een zwembad. Het marmer op de boot is door de eigenaren zelf in het Italiaanse Verona uitgekozen. De boot heeft als naam 'Project Setteesettanta'. Het pareltje voer zaterdag door naar Dordrecht en wordt in Harlingen verder afgebouwd voordat het de zee opgaat voor de eerste proefvaarten. Heesen Yachts hoopt het in december te kunnen overdragen aan de eigenaar.